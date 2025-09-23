Dažas dienas pēc kāzām Aigars Krēsla ar jauno sievu noslēdz laulību līgumu
Grupas "Jumprava" mūziķis Aigars Krēsla 13. septembrī saposās baltā kreklā un uzvalkā un pēc trīs gadus ilgas kopābūšanas apņēma par sievu draudzeni interjera dizaineri Aiju Raibu. Jau sešas dienas vēlāk pāris parakstīja laulību līgumu par visas mantas šķirtību.
Pāris salaulājās Siguldas dzimtsarakstu nodaļā, līgava kāzās žilbināja skaistā, sniegbaltā kleitā ar baltu rožu pušķi. Apprecoties jaunā sieva gan saglabāja savu, gan pieņēma vīra uzvārdu, un tagad ir Aija Raiba-Krēsla.
Kā vēsta "Lursoft" datu bāzē pieejamā informācija, pāris 19. septembrī reģistrējis laulāto mantisko attiecību līgumu, kurā teikts: "Katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, gan kustamo, gan nekustamo, bet arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā." Tāpat abi vienojušies, ka sievas īpašumā ir nekustamais īpašums Inčukalnā. "Lursoft" arī lūkojams, ka Krēslam nekādu uzņēmumu daļas šobrīd nepieder, toties viņa jaunā sieva gan ir patiesā labuma guvēja SIA "Style Mood", kas nodarbojas ar māksliniecisko jaunradi, taču tā darbība jau pāris gadu kā apturēta.