Aija un Aigars kāzu dienā.
Laulības ostā iestūrējis grupas "Jumprava" mūziķis Aigars Krēsla
Grupas "Jumprava" mūziķis Aigars Krēsla ir apprecējis savu mīļoto, interjera dizaineri Aiju Raibu.
Kā liecina Aijas ieraksts sociālajā tīklā “Instagram”, pāris ir teicis viens otram jāvārdu, un Aija tagad lepojas ar jauno uzvārdu – Aija Raiba Krēsla.
Aigars Krēsla savu mīļoto bildināja pēc divarpus gadiem ilgas draudzības.
Kā iepriekš vēstīts, pāris pirmoreiz sabiedrībā kopā parādījās 2022. gada beigās, kad apmeklēja Aigara Graubas filmas "Circenīša Ziemassvētki" pirmizrādi. Tolaik viņu attiecības vēl bija sākumposmā, taču tagad, pēc kopīgiem ceļojumiem uz siltajām zemēm un mājokļa mēbeļu iegādes, viņi ir stiprinājuši gan savu saikni, gan arī attiecības ar Aijas meitām, veidojot ciešu ģimenes saikni.