Kur vasaras koncertos bija pazudusi "X Faktora" zvaigzne Grēta Grantiņa?
Pēc tam, kad vasaras koncertu sezonā uz skatuves neparādījās "X Faktora" zvaigzne Grēta Grantiņa, daudzi fani bija nobažījušies, vai mūziķi nav piemeklējušas kādas likstas. Vēl šī gada janvārī Grēta izstājās no “Supernovas” pusfināla veselības problēmu dēļ.
“Nekad nevari visu saplānot līdz galam, jo ir apstākļi ārpus tavas kontroles. Lai šī situācija kalpo mums ikvienam kā atgādinājums, ka ir jārūpējas par sevi un savu veselību,” pēc izstāšanās no dziesmu konkursa pusfināla norādīja Grēta.
Tāpat mūziķe nepiedalījās koncertos vasaras sezonā, radot bažas fanu pulkā, ka viņu piemeklējušas kādas likstas. Arī Grantiņas sociālajos tīklos bija manāms aizdomīgs klusums, un viņa kopš šī gada 3. aprīļa nebija veiksusi nevienu publikāciju, kaut gan iepriekš viņa sociālajos tīklos bija aktīva.
Izrādās, bažām nav pamata, un Grantiņa pauzi savā radošajā darbībā bija paņēmusi kāda laimīga notikuma dēļ - viņa šogad kļuvusi par māmiņu. "Mamacita," norādīts mūziķes "Instagram" publikācijā, kurā viņa redzama gaidību laikā. Bet kādā citā foto viņa pastiepusi roku pretī savai meitiņai.
Grēta Grantiņa triumfēja šova "X Faktors" ceturtajā sezonā. Pēc uzvaras viņa savā īpašumā ieguva naudas laimestu 10 000 eiro apmērā, kā arī sadarbības līgumu ar "Universal Music Group". 2025. gadā Grantiņa startēja dziesmu konkursā “Supernova”, bet pusfinālā atsauca savu dalību.