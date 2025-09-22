VEF Kultūras pilī izskan krāšņs Jenny May jubilejas koncerts
Dziedātāja Jenny May 21. septembrī priecēja savus klausītājus ar krāšņu koncertu VEF Kultūras pilī.
FOTO: Jenny May svin 20 gadus uz skatuves ar krāšņiem tērpiem un mīļākajiem hitiem
Ilgi gaidītais koncerts tikko aizvadīts. Klausītāji varēja atsaukt atmiņā savus mīļākos singlus, sadziedāties, kā arī uzzināt dažādus noslēpumus par dziedātāju, kurus skatuves kolēģi ar dāsnu sirdi koncertā atklāja.
Dziedātāja padalījās atmiņās no karjeras sākuma posma, žilbināja klausītājus ar sievišķīgiem tērpiem. Sākotnēji uzstājoties mirdzošā rozā kleitā, vēlāk nomainot skatuves tērpu uz roķīgāku – melnu ādas jaku un mežģīņu svārkiem.
Koncertā uzstājās Jenny May draugi: Normunds Pauniņš, Nikolajs Puzikovs, Gatis Mūrnieks, Horens, Annija Putniņa, Elīna Ose un Roberto Meloni.
Pasākumā izskanēja gan Jenny May zināmās dziesmas, gan jaunākie singli, bet koncerta noslēgumā klausītāji varēja baudīt populārākos Jenny May hitus. Īpašu pacilātību piešķīra Ādažu apvienotais koris “Mundus” un Valmieras koris “Skan”, kas pasākuma noslēgumā kopā ar dziedātāju izpildīja tādas tautā iecienītas kompozīcijas, kā “Es gribu vēl mīlēt”, “Nāk nakts” un “Apliecinājums”.
Noslēgumā Jenny May vismaz stundas garumā bildējās ar saviem faniem un talanta cienītājiem, kā arī izsniedza autogrāfus.