Jau svētdien jaunie talanti no visas Latvijas uzsāks savu ceļu pretī lielajai mūzikas skatuvei
Jau svētdien, 28. septembrī, plkst. 20.30, TV3 atgriezīsies “X Faktors”. Uzvarētāju gaida galvenā balva – 10 000 eiro un reklāmas raidlaiks radio “Star FM” 25 000 eiro vērtībā.
Dalībniekus ceļā uz uzvaru pavadīs šova vadītājs Markus Riva, bet viņu sniegumu vērtēs mentori – Aija Auškāpa, Marats Ogļezņevs, Intars Busulis un Reinis Sējāns. Sākumā dalībnieki satiksies TV atlasēs, pēc tam sekos dramatiskie “Krēslu izaicinājumi”, un visbeidzot – tiešraides, kas noslēgsies ar finālu 14. decembrī.
Šīs sezonas atlases bijušas īpaši vērienīgas – dalībai šovā pieteicās 439 dalībnieki. Starp viņiem ir gan tie, kuri līdz šim dziedājuši tikai mašīnā vai dušā, gan tie, kas sapņojuši par lielo mūzikas skatuvi visu savu mūžu. “X Faktora” skatuvi piepildīs visdažādākie stāsti – no Nacionālo bruņoto spēku pārstāvja līdz skolotājiem, sportistiem, konditoriem, fitnesa treneriem un pat kriminālizmeklētājai. Šosezon uz šova skatuves redzēsim arī dalībniekus no Ukrainas, Indijas un Kenijas.
Jau pirmajā atlašu raidījumā uz skatuves kāps 19 dalībnieki, kuri būs gatavi pierādīt, ka viņu balss, oriģinalitāte un personība ir pietiekama, lai iekarotu mentoru simpātijas un nokļūtu nākamajā kārtā. Uz skatuves satiksim gan šovā jau iepriekš redzētus dalībniekus, kas atgriežas vēl spēcīgāki, gan pavisam jaunus talantus, kuri tikai tagad atklāj savu dziedātprasmi.