Noklausies - jaunu dziesmu "Solījums" klajā laiž Andris Ērglis
Dziedātājs Andris Ērglis turpina atklāt sava rudenī gaidāmā studijas albuma “Stāsts” muzikālās krāsas, nododot klausītāju vērtējumam jaunu, liriskās pārdomās balstītu dziesmu “Solījums”.
Kā portālu Jauns.lv informēja mūziķa menedžments, "šis ir kārtējais singls, kas iezīmē tuvošanos albuma iznākšanai oktobra beigās un kalpos kā emocionāls ievads gaidāmajiem prezentācijas koncertiem. Dziesma "Solījums” ir melanholisks un dziļi personisks stāsts par dzīves nebeidzamo plūdumu un vērtībām, kas laika gaitā kļūst vissvarīgākās. Tā ir kā muzikāls atskats uz bērnības sapņiem un pieauguša cilvēka atziņu, ka dzīves steigā un skrējienā galvenais ir un paliek mīlestība".
Dziesmas ideja dzimusi no Andra Ērgļa radītas melodijas, kuru vārdos ietērpis Mārtiņš Kanters, radot tekstuālas pārdomas par dzīvi. Īpaši izceļama ir dziesmas piedziedājuma rinda, kas kodolīgi atspoguļo galveno vēstījumu: “Tev pieder tikai šis brīdis, pat nepamanīsi kā mainījies gads”. Šie vārdi aicina apstāties un novērtēt
mirkļa nozīmīgumu mūžīgajā laika straumē. Andris par jauno dziesmu saka: “Kad radīju melodiju šai dziesmai, manī kādu laiku jau dzīvoja domas par dzīvi, tās strauju ritējumu, ka dzīve ir gluži kā strauts, kurš nekad nebeidzas un ir kustībā. Mārtiņš melodiju ietērpa vārdos, kas uzrunā ļoti personiski. Mēs visi skrienam, plānojam, tiecamies, bet reizēm aizmirstam par solījumiem, ko esam devuši paši sev bērnībā – mīlēt, priecāties, dzīvot pa īstam. “Solījums” ir kā atgādinājums katram pašam apstāties un novērtēt mirkli, jo tieši no mirkļiem sastāv visa mūsu dzīve. Ceru, ka tas klausītājos raisīs gaišas pārdomas.”