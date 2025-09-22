Grupa "Apvedceļš" aicina uz 25 gadu jubilejas koncertiem
Šoruden grupa "Apvedceļš" vairākos koncertos svinēs 25 gadu jubileju. Koncerti notiks 31. oktobrī Talsu Kultūras centrā, 7. novembrī Jelgavas Kultūras namā un 21. novembrī – Slampes Kultūras pilī.
Katrā koncertā piedalīsies arī īpašie muzikālie viesi, un to programmā iekļautas grupas populārākās dziesmas “Dūmotājs”, “Zemenes”, “Gauja”, “Saulespuķe”, “Zemenes sniegā”, “Puika” u.c.
“Apvedceļa” solists Jānis Krūmiņš teic: “Mums ir milzīgs prieks pamuzicēt kopā ar vecajiem zaldātiem, atcerēties jaunības dienu bohēmu, kad zāle bija zaļāka un paši – ne tik vien smuki, bet arī jauni!”, savukārt grupas dalībnieks Armands Leimanis piebilst: “Nesen ieguvu maģistra grādu projektu vadībā. Varu teikt, ka katrā lekcijā varēju saskatīt līdzības ar darbību grupā “Apvedceļš”, un pilnīgi noteikti šis ir ilgākais projekts manā darba karjerā. Kā katrā projekta komandā, arī “Apvedceļā” ir bijušas sastāva maiņas, un katra no tām ir bijusi citādāka. Ja man ar vienu vārdu būtu jāraksturo “Apvedceļš”, es teiktu, ka tā ir jautrība. Tāpēc aicinu svinēt dzīvi kopā ar mums, ar grupu “Apvedceļš”!”
Ideja par grupas dibināšanu radās 2000. gada pavasarī Armandam Leimanim un Jānim Krūmiņam, pie vecā Smiltenes universālveikala izpīpējot pārdomu pīpi. Krūmiņš piedāvā, Leimanis – piekrīt, liecinieku nav, vīri apmainās ar nodomu rokasspiedienu... Sākotnējais sastāvs tika sapulcināts, lai ierakstītu dažas Jāņa Krūmiņa dziesmas. “Un uzreiz neliela atkāpe... Grupas “Apvedceļš” rašanās un parādīšanās pie Latvijas mūzikas apvāršņa nekad un nekādi nav bijusi saistīta ar Smiltenes grupām “Kaimiņi” un “Sestā jūdze”. Jebkura līdzība ar mūsu Smiltenes kolēģiem ir nejauša un netiek apzināti kultivēta. Grupa “Apvedceļš” ir, bija un būs patstāvīgs, muzikāli radošs projekts,” uzsver mūziķi. Tolaik grupas sastāvā muzicēja Armands Leimanis, Andis Mincis, Jānis Krūmiņš, Inese Austruma un Aigars Nords, un jau 2001.gada nogalē ar mūzikas izdevniecības “Gailītis G” atbalstu tika klajā nāca grupas pirmais albums «Sievietēm jaukām” ar 14 dziesmām.
Pašreiz grupā muzicē: Jānis Krūmiņš (vokāls, akustiskā ģitāra), Armands Leimanis (bass), Edžus Podnieks (solo ģitāra), Raimonds Baltiņš (taustiņi) un Artis Avotiņš (sitaminstrumenti).
Grupas bijušie dalībnieki: Salvis Skopāns, Mareks Siliņš, Andris Laganovskis, Andis Mincis, Juris Paleps, Inese Austruma, Aigars Nords.
Grupas “Apvedceļš” jubilejas koncerti notiks:
- 31. oktobrī plkst.19 Talsu Kultūras centrā
- 7. novembrī plkst.19 Jelgavas Kultūras namā
- 21. novembrī plkst.19 Slampes Kultūras pilī