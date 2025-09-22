Festivālā "Baltijas pērle" pirmizrādi piedzīvos filma "Kremļa burvis"
1. oktobrī Rīgā Starptautiskā kinofestivāla "Baltijas pērle" ietvaros notiks viena no skandalozākajām un gaidītākajām Venēcijas kinofestivāla filmām – franču režisora Olivjē Asajasa filmas "Kremļa burvis" pirmizrāde.
Festivāla seansos tiks demonstrēta pilnā filmas režisora versija, kuras garums ir 2,5 stundas. Filmas uzņemšana, kurā piedalījās latviešu aktieri un starptautiska filmēšanas komanda, notika Rīgā 2024. gada rudenī un ziemā.
Filmā galvenās lomas atveido atzīti aktieri Džūda Lovs, Pols Dano, Alisija Vikandere, Toms Staridžs un citi. Vienu no galvenajām lomām (Prigožina, pretrunīgi vērtētā uzņēmēja un privātā militārā uzņēmuma "Vagner" dibinātāja) atveidoja Jaunā Rīgas Teātra (JRT) aktieris Andris Keišs.
Filma literārais pamats veidots uz uz itāļu-šveiciešu rakstnieka Džuliano da Empoli romāna bāzes. Režisors Olivjē Asajass scenāriju sarakstījis kopā ar Emanuelu Karēru, kurš Rīgas skatītājiem pazīstams no Kirila Serebreņņikova filmas "Ļimonovs. Balāde".
Filmas darbība norisinās Krievijā 20.gs. deviņdesmito gadu sākumā. Galvenais varonis ir televīzijas producents Vadims Baranovs, kurš kļūst par polittehnologu un pēc tam par Vladimira Putina padomnieku, sakoncentrējot savās rokās milzīgu ietekmi.
Veiksmīgi lavierējot cauri pretrunīgu notikumu virpulim, sapludinot robežas starp patiesību un meliem, ticību un manipulācijām, Baranovs nonāk varas epicentrā. Gadus vēlāk, jau paslēpies ēnā un noslēpumainības apvīts, politiķis nolemj sākt runāt, atklājot tumšos noslēpumus par režīmu, kuru viņš pats bija palīdzējis radīt.