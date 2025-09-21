Priscilla Preslija atklāj patiesās sajūtas par Lizas Marijas laulību ar Maiklu Džeksonu
Savā gaidāmajā memuārā bijusī dziedātāja Elvisa Preslija sieva Priscilla Preslija atklāj, ka bija “šausmās” par meitas Lizas Marijas īslaicīgo laulību ar Maiklu Džeksonu.
Priscilla Preslija atzinusi, ka viņu satriecis aizgājušās meitas, Lizas Marijas, laulības fakts ar popzvaigzni Maiklu Džeksonu. Savos memuāros “Softly, As I Leave You: Life After Elvis” 80 gadus vecā Priscilla raksta, ka viņa uzskatījusi Džeksonu par manipulatīvu un ticējusi, ka viņš izmantojis Lizu Mariju, lai gūtu papildu publicitāti. “Es biju šausmās par šo laulību,” viņa raksta. “Es instinktīvi zināju, ka Maikls neprec Lizu Mariju, viņš precēsies ar Presliju dinastiju.”
“Maikls bija manipulatīvs cilvēks, un es domāju, ka viņš bija noskatījis viņu jau ilgi pirms Liza Marija to saprata,” piebilst Priscilla. “Bērnišķīgā nevainība, ko viņš izstaroja, bija daļa no viņa publiskās maskas.”
Liza Marija un Maikls apprecējās 1994. gadā pēc straujas romantikas un divus gadus vēlāk, 1996. gadā, izšķīrās. Priscilla piebilst: “Es gandrīz varēju dzirdēt Elvisu atviegloti nopūšamies.”
Šis fragments nāk klajā pēc cita memuāru atklājuma par Lizas Marijas pēdējiem dzīves brīžiem pirms viņas traģiskās nāves 2023. gada janvārī. “Tā bija otrā skumjākā diena manā dzīvē – pēc Elvisa zaudēšanas,” viņa stāstījusi. “Man vajadzēja ilgu laiku, lai samierinātos ar faktu, ka Lizas vairs nav.”
Liza Marija tika atrasta bezsamaņā mājās, un viņas bijušais vīrs Denijs Kjū izsauca Priscillu, lai kopā tiktos slimnīcā. “Mēs tur bijām visu dienu,” sacīja Priscilla. “Liza patiesībā neelpoja, viņa bija pieslēgta pie respiratora. Mēs stundām gaidījām, cerējām un lūdzāmies, līdz ārsts ienāca un pateica: “Priscilla, man ļoti žēl, bet viņa ir aizgājusi.” Mēs vienkārši nevarējām tam noticēt – negribējām noticēt. Tas bija ļoti smagi mums visiem, un ir joprojām.”
Savā grāmatā Priscilla emocionāli atceras meitas pēdējos mirkļus: “Es zināju jau no pirmā brīža, kad iegāju Lizas slimnīcas palātā, ka viņas vairs nav. Viņa bija pieslēgta pie aparāta, kas elpoja viņas vietā, bet smadzeņu aktivitāte bija minimāla. Viņas gars, kas vienmēr bija tik spēcīgs, vairs nebija klātesošs. Railija (Lizas Marijas meita) mums vēlāk pastāstīja, ka jau lidojuma laikā juta, kā mātes gars aiziet. Bet neviens no mums vēl nebija gatavs padoties."