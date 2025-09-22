Atklāta Roberta Redforda pēdējā vēlēšanās
Leģendārajam aktierim Robertam Redfordam Holivudas spožums nebija tuvs, un to spilgti apliecina arī viņa pēdējā vēlēšanās.
Portāls “Radar Online” informē, ka aizsaulē aizgājušais aktieris Roberts Redfords saviem tuviniekiem bija lūdzis, lai viņa bēres būtu vienkāršas un pēdējās atvadas nebūtu pompozas.
Holivudas ikona Roberts Redfords (1936-2025), viņa dzīve bildēs un kinolomās
Saskaņā ar “Radar Online” teikto, aktieris savā pēdējā lūgumā bija uzsvēris, ka atvadu ceremonija jānotur tikai ģimenes lokā. Redforda pārstāvis atklāja: “Nebūs sarkano paklāju. Nebūs kameru. Nebūs Holivudas cirka. Ģimene lūdz ievērot privātumu.”
“Kinozvaigžņu parādes nebūs. Tas bija murgs no kā viņš visvairāk baidījās. Viņš vēlējās mieru, nevis pompozitāti,” izteicies kāds no aktierim pietuvinātiem cilvēkiem.
Redfords mūžībā aizgāja miegā, savās kalnu mājās pie Provo, Jūtas štatā, kas, kā norādīja publiciste Sindija Bergere, bija “vieta, kuru viņš mīlēja, un kur bija kopā ar saviem tuviniekiem”. “Radar Online” apstiprināja, ka Redforda pēdējā mājas būs arī viņa mūžīgās atdusas vieta. “Tieši tāds bija Bobs,” izteicās aktiera tuvs draugs. “Viņš neieredzēja slavenību kņadu. Kalnu māja bija viņa svētnīca, un tur viņš vēlējās, lai beidzas viņa dzīves stāsts.”
Ziņots, ka aktiera ģimene – viņa sieva, meitas un septiņi mazbērni – atvadīsies no Roberta, pulcējoties Jūtas kalnos. Reiz kādā intervijā viņš atklāja, ka bija plānojis atrast mieru vientulībā. “Tāpēc es nopirku zemi Jūtā. Tā bija patvēruma vieta, kur varēju doties, lai pavadītu laiku pie dabas, audzinātu ģimeni, nekļūstot par daļu no tā visa. Taču tas nebija viegli.”
Publiciste Sindija Bergere precīzu aktiera nāves iemeslu neatklāja.