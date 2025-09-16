Mūžībā devies Holivudas leģenda Roberts Redfords
89 gadu vecumā mūžībā devies aktieris un ar “Oskaru” godalgotais režisors Roberts Redfords, kurš atteicās no Holivudas “vadošā vīrieša” statusa, lai aizstāvētu sev tuvas lietas.
“Roberts Redfords aizgāja mūžībā 2025. gada 16. septembrī savās mājās Sandēnsā, Jūtas kalnos – vietā, kuru viņš mīlēja un kur bija kopā ar saviem tuvākajiem. Viņa ļoti pietrūks,” teikts paziņojumā. “Ģimene lūdz ievērot privātumu.”
Redfords kļuva slavens ar galvenajām lomām tādas filmās kā “Butch Cassidy and the Sundance Kid” un “All the President’s Men”, kā arī režisēja godalgotas filmas, tostarp “Ordinary People” un “A River Runs Through It”.
Viņa aizrautība ar kino mākslu noveda pie Sundance institūta izveides – bezpeļņas organizācijas, kas atbalsta neatkarīgo kino un teātri un ir pazīstama ar ikgadējo Sundance filmu festivālu.
Redfords bija arī pārliecināts vides aizsardzības aktīvists – viņš pārcēlās uz Jūtu 1961. gadā un kļuva par vienu no līderiem dabas ainavu saglabāšanas kustībā štatā un visos Amerikas Rietumos.