Pārbaude dīzeļmašīnām Latvijā atklāj nepatīkamu ainu: daudziem īpašniekiem priekšā lielas izmaksas
Vairāk nekā pusei (55%) autovadītāju, kuri ieradās uz bezmaksas cieto daļiņu filtru un riepu protektora pārbaudi, DPF filtri neatbilda jaunajām prasībām. Nākamajā gadā šādas automašīnas tehnisko apskati iziet nevarēs.
No janvāra - jauni noteikumi
Šāda situācija atklājās pagājušajās brīvdienās bezmaksas kvēpu filtru un riepu protektora pārbaudēs Biķerniekos, ko organizēja interneta veikals IC24.lv sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD). Tiesa, šī iespēja, visticamāk, piesaistīja tieši tos autovadītājus, kuriem jau bija aizdomas, ka ar automašīnu varētu būt problēmas, piemēram, ar DPF filtru, norāda organizatori.
No šī gada CSDD ir sākusi pārbaudīt DPF filtru funkcionalitāti, un šogad spēkā ir noteikums: ja izplūdes gāzēs cieto daļiņu koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normu, tehniskajā apskatē tiek piešķirts pirmais vērtējums.
Taču jau no 2026. gada janvāra tiks piešķirts otrais vērtējums, kas paredz konstatētā defekta novēršanu viena mēneša laikā, pretējā gadījumā šādam transportlīdzeklim būs aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.
Problēmas risināšana tiek atlikta
"No visām automašīnām, kas ieradās uz bezmaksas pārbaudi, 55% gadījumu tā sauktais kvēpu filtrs bija bojāts, nedarbojās vai tā vispār nebija automašīnā," stāsta IC24.lv pārstāvis Ivars Klints.
Tāpat kā pirmajā bezmaksas pārbaudē, kas notika vasaras beigās, arī šoreiz apmēram ceturtā daļa dalībnieku bija ar automašīnām, uz kurām jaunās prasības neattiecas - t. i., ar auto, kas ražoti līdz 2013. gadam, vai ar benzīna dzinēju.
"Tas liecina, ka cilvēku informētība par jaunajām prasībām nav mainījusies, kā arī to, ka lielākā daļa autovadītāju, kurus šīs prasības skar, joprojām nav gatavi pārmaiņām, un problēmas risinājums tiek atlikts līdz pēdējam brīdim," norāda Klints.
Tajā pašā laikā daļa cilvēku jau zināja par problēmām ar sava auto DPF filtru, to noskaidrojot tehniskās apskates laikā, un uz pasākumu bija atnākuši mērķtiecīgi - pēc konsultācijas.
Katrs desmitais joprojām ar vasaras riepām
Katram desmitajam autovadītājam joprojām bija vasaras riepas, liecina pārbaudes rezultāti.
Papildus DPF filtru pārbaudei un konsultācijām autovadītāji Biķerniekos varēja pārbaudīt arī riepu protektora dziļumu. Pārbaudes rezultāti liecina, ka katra desmitā automašīna novembra sākumā joprojām brauca ar vasaras riepām.
Savukārt katrai piektajai automašīnai, kas jau bija aprīkota ar ziemas riepām, protektora atlikušais dziļums bija no 4 mm līdz 5,5 mm, kas nozīmē, ka šādas riepas nav piemērotas braukšanai pa sniegu un ledu.
Eksperti atgādina, ka riepas ieteicams mainīt, kad gaisa temperatūra pastāvīgi turas ap +7 °C. Tāpat viņi iesaka pārbaudīt riepu spiedienu vismaz reizi mēnesī, īpaši pēc riepu maiņas, kad tās vēl "ieņem savu vietu". Dažkārt pietiek ar dažām minūtēm degvielas uzpildes stacijā, lai brauciens būtu drošāks un riepas kalpotu ilgāk.