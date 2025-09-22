Eds Šīrans gadiem ilgi juties nelaimīgs, tikai darbs, darbs, darbs. Kas 34 gadu vecumā palīdzēja beidzot atrast laimi?
Viņš muzicē un koncertē pa visu pasauli jau kopš deviņpadsmit gadu vecuma, taču tikai tagad Eds Šīrans atzīst, ka jūtas patiesi laimīgs. Viņam ir 34 gadi.
Tagad, kad tikko iznācis Eda Šīrana astotais studijas albums “Play”, britu superzvaigzne teic: “Es šobrīd izdzīvoju savus labākos laikus. Tie ir tie brīži, par kuriem, kad man būs sešdesmit, es atskatīšos un ilgošos atgriezties. Tāpēc man tie jāsajūt un jāizbauda, jo tie paskries nemanot.”
Ļoti daudz kas ir mainījies kopš brīža, kad Eds 2011. gadā iemantoja popularitāti ar savu debijas singlu “The A Team”. Kopš tā laika viņš ir pārdevis vairāk nekā 200 miljonus ierakstu kopiju visā pasaulē, apprecējies ar skolas laiku mīlestību Čeriju Sībornu un kļuvis par tēti divām meitām – Lirai (5) un Jupiterai (3).
Eds atklāj, ka ģimene tagad ir viņa pasaules centrs un tā nepaliek otrajā plānā tāpēc, ka viņš ir globāla mēroga popzvaigzne. “Šobrīd esmu karjeras posmā, kad jūtos patiesi laimīgs un piepildīts. Esmu apmierināts ar sevi kā mākslinieku; ar mūziku, ko radu; ar koncertiem, ko sniedzu,” viņš stāsta. “Taču man vissvarīgākais ir spēt sabalansēt tēva un vīra lomu un just, ka abos gadījumos tieku galā labi.”
Dziedātājs atzīst, ka šī harmonija nākusi ar gadiem un par bargu cenu. “Pirmajā karjeras desmitgadē jutos dziļi nelaimīgs. Neeksistēja līdzsvars, bija tikai darbs, darbs, darbs. Jā, viss ļoti veiksmīgi, bet man nebija absolūti nekādas savas privātās dzīves. Darbs paņēma visu. Tagad ģimene un draugi aizņem 70% manas dzīves, un darbs – 30%. Agrāk bija otrādi: simts pret nulli.”
Viņš sapratis, ka 20 gados sasniegt šādus augstumus nozīmē atdot sevi pilnībā, dienu no dienas, taču kādā brīdī ir jāapstājas, lai nepazaudētu veselo saprātu. Šīrans uzsver, ka svarīgi ir dzīvot kā cilvēkam ar sirdi un dvēseli, nekļūstot par marioneti popmūzikas mehānismā. Tieši to viņš vērtē kā patiesus panākumus. “Tagad, kad pavadu laiku ar jaunajiem māksliniekiem, kas ir tajā pašā virpulī, sev atgādinu – ‘Tas vairs neesmu es.’”
“Strādāt sešpadsmit stundas dienā un pilnībā dzīvot tajā iekšā. Kādā dzīves posmā to var darīt, bet pienāk brīdis, kad ir jānoceļ kāja no gāzes pedāļa un jāsamazina šis ātrums – it īpaši, kad tev ir bērni. Negribu, lai manas atvases sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu un saprot, ka esmu palaidis garām visu viņu bērnību. Šobrīd izdzīvoju savus zelta laikus, tāpēc man jāapstājas un tas jāizbauda.”
Ja pirms dažiem gadiem Edam pajautātu, kā izskatās viņa studijā, viņš atbildētu, ka tur ir pilns ar alus bundžām un ātro uzkodu kastītēm. Ierakstot jauno albumu Indijā, Edam blakus sēdēja četrgadīgā Lira, klausoties austiņās, kā tētim top dziesmas. “Tas piešķīra ierakstam pavisam citu nozīmi,” viņš atzīst.
Lira nesen piedalījās arī Eda Šīrana jaunā videoklipa “A Little More” filmēšanā, kur sadraudzējās ar “Harija Potera” zvaigznes Rūperta Grinta meitiņu.
Runājot par laulību ar Čeriju, Eds saka, ka bērnu ienākšana ieviesusi lielas pārmaiņas – to vislabākajā nozīmē. “Ikviens, kam ir divi mazi bērni, zina, ka attiecības mainās. No pāra kļūsti par vienotu komandu. Tas ir skaisti, bet reizēm ļoti saspringti, neiztiek arī bez strīdiem.”