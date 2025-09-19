Donaldu Trampu redzēt pakļautā pozīcijā gadās redzēt reti, bet princeses Ketrīnas šarms to panācis. Skaidro ķermeņa valodas eksperts
Vindzoras pilī notikušajā valsts banketā ASV prezidents Donalds Tramps cildināja Velsas princesi Ketrīnu, taču ķermeņa valodas eksperts atklāja, ka varenais līderis šoreiz bija nonācis reti novērotā “pakļautā lomā”. Viņš zaudējis savu ierasto “alfa” stāju un ieņēmis “beta” pozīciju – ar uzrautiem pleciem un piesardzīgu stāju padodoties princeses starojumam.
Ķermeņa valodas eksperts uzskata, ka Velsas princeses Ketrīnas izcilā grācija un nevainojamās manieres valsts banketā likušas varenajam Trampam atkāpties ēnā, nonākot neparasti padevīgā lomā.
Greznā vakara gaitā Tramps savā uzrunā Vindzoras pils Sv. Džordža zālē slavēja princesi kā “tik starojošu, tik veselīgu un tik skaistu”. Ketrīna bija tērpusies britu modes nama “Phillipa Lepley” pēc pasūtījuma darinātā tērpā, kam izsmalcinātību piešķīra ar rokām izšūtas zeltītas “Chantilly” mežģīnes. Auskarus princese izvēlējusies no nelaiķes karalienes kolekcijas, bet viņas galvu rotāja iecienītā “Lover’s Knot” diadēma, kas bija arī princeses Diānas mīļākais svētku kronis. Matus Ketrīna atstājusi vaļējus, ieveidotus vieglās cirtās.
Fotogrāfijās bija redzams, ka princese sēž blakus lielvalsts prezidentam un starojoši smaida, bet ķermeņa valodas analītiķis Brūss Darems no “Huddle Culture” uzsvēra, ka viņas cēlums un grācija licis Trampam ieņemt padevīgu pozīciju. Sarunā ar izdevumu “The Mirror” eksperts dalījās savos novērojumos: “Mēs gandrīz nekad neesam redzējuši Donaldu Trampu pakļāvīgā stāvoklī. Ja paskatāmies uz Keitu – viņa izskatās majestātiska. Ja paskatāmies uz viņas stāju – tā ir stalta, cēla, viņa nepārprotami ir alfa.”
“Tramps šeit pieņem bruņurupuča pozu. Kad bruņurupucis jūtas apdraudēts, tas ievelk kaklu – un tieši tā dara arī cilvēki. Ja ieskatāmies, Tramps ir nedaudz saliecies uz priekšu, pleci uzrauti – tā ir pakļāvības pazīme. To pastiprina viņas majestātiskais izskats un staltā stāja, kā arī skatiens uz Trampu – it kā viņš būtu pateicis bērnišķīgu palaidnību.”
Princese Ketrīna valsts banketā par godu Donalda Trampa vizītei. 2025. gada 17. septembris
“Tas ir zīmīgi, jo kad gan Donalds Tramps nav alfa? Tātad šeit notiek kas īpašs – vai nu Keitai uz viņu ir ietekme, vai arī viņa paša prātā risinās kāds stāsts, kas liek viņam pacelt plecus un ievilkt galvu – Keita ir alfa, bet Donalds ir beta.”
Savas uzrunas laikā Tramps slavēja arī Velsas princi: “Viņa Majestāte [karalis] ir izaudzinājis izcilu dēlu – Viņa Karalisko Augstību Velsas princi. Patiešām apbrīnojamu. Iepazīstot jūs, esmu pārliecināts, ka nākotnē jūs gaida spoži panākumi.”
Prezidents turpināja: “Mēs ar Melāniju ar lielu prieku atkal tiekamies ar princi Viljamu un redzam Viņas Karalisko Augstību, princesi Ketrīnu, tik starojošu, tik veselīgu un tik skaistu. Tas ir liels gods. Paldies.”
Princese Ketrīna plati smaidīja, pieceļoties no krēsla un paceļot glāzi, lai godinātu prezidentu pēc viņa uzrunas 160 viesu priekšā Sv. Džordža zālē. Pirms banketa princis un princese pozēja fotogrāfam Metam Portiusam savos svētku tērpos. Attēls ievietots Kensingtonas pils sociālajās platformās ar parakstu: “Gatavi valsts banketam”, ko papildināja emocijzīmes ar ASV un Apvienotās Karalistes karodziņiem.