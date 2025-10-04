Teātra cienītāji satiekas Toma Treiņa iestudējuma “Nachtland” pirmizrādē
Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Toma Treiņa iestudējums "Nachtland".
"Iesaku pievērst viņam uzmanību!" - Juris Žagars uzskata Tomu Treini par šobrīd Latvijā labāko teātra režisoru
Pēc Dailes teātra jauniestudējuma "Nachtland" līdz šim nepieredzētas uzslavas un cildinājuma vārdus izpelnījās režisors Toms Treinis, ko teātra direktors Juris Žagars pat nosauca par Latvijā labāko režisoru.
Gan Dailes teātra direktors Juris Žagars, gan mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs bija vienisprātis, ka 31 gadu vecais Toms Treinis, strādājot pie "Nachtland" tapšanas, ir paveicis patiešām augsta līmeņa darbu. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", pirmizrādes banketa svinīgajā uzrunā Juris Žagars pavēstīja, ka Toms Treinis pašlaik viņa acīs ir Latvijā labākais režisors: “Tas ir viennozīmīgi! Es jums iesaku pievērst uzmanību šim cilvēkam. Lai Māris Vītols (Latvijas Nacionālā teātra direktors – KJ) neskatās viņa virzienā!” “Viņš var skatīties, bet tikai virzienā!” piekrītoši piebilda Viesturs Kairišs. “Skatīties tu vari, bet tuvoties nedrīksti! Pilnīgi noteikti tas ir brīnišķīgi, ka tāds tīrs darbs. Ārkārtīgi smalka un gudra režija,” paveikto analizēja Žagars. Savukārt Kairišs uzsvēra: “Toms Treinis ārkārtīgi labi strādā ar aktieriem, vienkārši redzu to izjūtu... Man nav skaudības, bet ir tiešām liels prieks, jo man liekas, ka tev ir spēja saprast, ko tu gribi, spēja pasniegt to aktieriem tā, ka viņi saprot. Un galvenais, ka arī viņi sāk to gribēt. Un tas ir viņu stāsts. Godīgi sakot, tā ir vienīgā režisora pazīme. Un viennozīmīgi tev tā ir. Par to ārkārtīgi priecājos, un mēs ar tevi noteikti gribēsim vēl sadarboties. Paldies, Tom!”
Tikmēr pats Toms atzina, ka lielāko paldies vēlas sacīt aktieriem par uzticību visa šī ceļa garumā. “Bez jums tas nebūtu izdevies, un bez jums manis nebūtu... Jūs man ārkārtīgi palīdzējāt uzkāpt šajā Everesta līmeņa virsotnē. Kad mācījos, vienmēr domāju, ka Dailes teātra lielā skatuve ir kaut kas nesasniedzams un tāls. Bet šodien piepildās mans sapnis, un esmu iestudējis savu, cerams, ne pēdējo izrādi uz Dailes teātra lielās skatuves!” sacīja režisors, kuram ģimenē šie bija dubultsvētki – viņa sievai Martai Treinei, kas, kā zināms, ir pazīstamā mūziķa Ainara Mielava meita, kostīmu veidošana šim iestudējumam arī bija debija darbam uz Dailes lielās skatuves. Jau vairākus gadus abi ir zināms radošais tandēms Latvijas teātros.
Pēc četrus gadus ilgas kopābūšanas režisors Toms Treinis un kostīmu māksliniece Marta Mielava, pazīstamā mūziķa Ainara Mielava un viņa bijušās sievas Ivetas Mielavas meita, apprecējās 2022. gada vasarā, un pirms gada un diviem mēnešiem abi sagaidīja pasaulē savu pirmdzimto.