Aktieris Varis Vētra kļūs par sešu bērnu tēvu
Dziedošais aktieris un dzejnieks Varis Vētra ar sievu Montesori pirmsskolas un sākumskolas Prosum personādaļas vadītāju Sanitu Vētru decembrī kļūs par otrā kopīgā bērniņa vecākiem.
Sanita par Vari ir 20 gadu jaunāka. Abi apprecējās pirms desmit gadiem, bet kopā ir 15. Par savām mīlestības un savstarpējās sapratnes pilnajām attiecībām pāris šajā pavasarī stāstīja Kristīnes Virsnītes vadītajā sarunu raidījumā "Divi vienā". Līdz viņu kopīgi veidotajai ģimenei bija tāls ceļš – šī ir Vara trešā, Sanitas otrā laulība. Sanita atzīst, ka pēc kāzām mainījies kopējais emocionālais stāvoklis – šis attiecību statuss ļāvis sajust to, ka viss ir pa īstam. Varis ar sirsnību atzīst: “Man patiešām mana sieva patīk! Tā ir tāda ļoti laba sajūta!”
Varim no iepriekšējām laulībām ir četri bērni – Kristaps, Māra, Sabīne un Niklāvs, savukārt Sanitas un Vara pirmais kopīgais bērns – dēls Matīss Ūve – pasaulē nāca 2019. gada 31. janvārī. Toreiz sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" laimīgais tētis atzina: “Esam neizsakāmi priecīgi un laimīgi, ka šo mūsu brīnumu esam sagaidījuši.” Varis atklāja, ka grūtniecība Sanitai noritējusi gludi un dēls pasaulē nācis dabiskās dzemdībās. Varis centies Sanitai nodrošināt maksimālu emocionālo un fizisko komfortu. "Divi vienā" sarunā Sanita pastāstīja, kā mainījās pāra attiecības, ģimenē ienākot abu dēlam. “Tas bija tāds mans liels sapnis, uz ko es gāju ilgi. Varis man stāvēja klāt, es noteikti esmu viņam darījusi pāri, atstājot viņu mazliet malā,” nespējot valdīt asaras, teica Sanita. Savukārt Varis uz šo situāciju skatās pavisam citām acīm, minot, ka viņam ir pieredze bērnu jautājumā, jo Matīss Ūve ir viņa piektais bērns. Turklāt viņš ir pateicīgs dēla krustvecākiem, kuri palīdzējuši puikas audzināšanā. Tāpat, audzinot jaunāko dēlu, viņš domājot arī par vecākajiem, saprotot, ka daudz ko palaidis garām, tāpēc daudz apzinātāk piedaloties bērna dzīvē.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", pašlaik Sanita ir pāra otrā bērniņa gaidībās, mazajam pasaulē jānāk šā gada decembrī. Varis ļoti piesardzīgi runā par abu ģimenē gaidāmo priekpilno notikumu, jo vēlas, lai mīļotā sieva var nodoties mazuļa gaidībām bez pastiprināti pievērstas sabiedrības uzmanības un komentāriem. “Mums ir ļoti cienījamas un draudzīgas attiecības. Mums ir draudzība, mīlestība un godāšana vienam pret otru. Mums patiešām ir patīkama dzīve – es ilgojos pēc sievas un viņa pēc manis,” skaidro Varis un piebilst, ka ļoti nepatīk izjust sabiedrības negatīvos komentārus par savu ģimeni. Aktieris teic, ka bērniņa gaidību laikā abi dzīvo mierīgi un laimīgi, kā arī vecākais dēls Matīss ļoti gaida priecīgo notikumu: “Mēs jau ļoti, ļoti, ļoti mīlam savu bērniņu.”