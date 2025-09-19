Kianu Rīvss esot apprecējies. Aleksandra ir viņa lielākais balsts pēc piedzīvotajām traģēdijām
Pēc neoficiālām ziņām, aktieris Kianu Rīvss ir salaulājies ar savu ilggadējo dzīvesbiedri Aleksandru Grantu.
Portāls “RadarOnline” informē, ka aktieris jūtas pārliecināts, ka Grantā ir atradis savu īsto un vienīgo, un atzīst, ka tieši viņa palīdzējusi sadziedēt brūces, ko dzīvē atstājušas smagas traģēdijas.
1999. gadā filmas “Matrikss” zvaigzne kopā ar toreizējo draudzeni Dženiferu Saimu pārdzīvoja sirdi plosošu zaudējumu – viņu meitiņa Āva piedzima nedzīva. Pāris drīz pēc tam izšķīrās, bet 2001. gadā Saima, būdama tikai 28 gadu veca, traģiski zaudēja dzīvību autoavārijā.
“Kianu dzīvē Aleksandra ir kļuvusi par milzīgu atbalstu,” izteicies kāds pārim pietuvināts avots, raksturojot, ka viņa visos dzīves līkločos bijusi aktiera stiprā klints. “Pēc visa, ko Kianu ir nācies izciest, viņa ienesusi viņa dzīvē mieru,” piebilda paziņa.
Arī aktiera draugi pamanījuši, cik ļoti Kianu izmainījies, līdzās esot viņa iespējamajai sievai. “Visi draugi atzīst, ka kopā ar Aleksandru viņš ir kļuvis daudz atbrīvotāks – viņš vairāk smejas, ir mierīgāks. Viņa patiešām ir viņa stiprā klints.”
Kianu Rīvss un Aleksandra Granta iepazinās 2009. gadā, bet romantiskas attiecības uzsāka 2011. gadā. Šā gada sākumā izskanēja ziņas par iespējamu saderināšanos, jo Aleksandras zeltnesī manīts spožs gredzentiņš. Aktiera pārstāvis šo informāciju nav ne apliecinājis, ne noliedzis.