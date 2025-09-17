FOTO: Lielbritānijas iedzīvotāji apspriež Keitas Midltones skūpstu ar Čārlzu III
Keita Midltone sirsnīgi atvadījās no karaļa Čārlza III pēc Kentas hercogienes bēru ceremonijas.
Pēc sēru mises Vestminsteras abatijā Londonā 16. septembrī Velsas princese atvadījās no monarha, noskūpstot viņu uz vaiga un izpildot reveransu. Šis aizkustinošais brīdis izpelnījās plašu uzmanību Apvienotajā Karalistē un fanu vidū visā pasaulē, kas seko līdzi karaliskajai ģimenei.
Karaliskā biogrāfe Sallija Bedela Smita norādīja, ka šis aizkustinošais brīdis ir vēl viens apliecinājums siltajām attiecībām starp 76 gadus veco karali un viņa vedeklu, kurai nesen apritēja 43 gadi.
"Čārlzam vienmēr ir bijušas ļoti labas attiecības ar Keitu. Domāju, nebūs pārspīlēti teikt, ka viņa viņam ir kā meita, kādas viņam nekad nav bijis. Gan viņš, gan Viljams izjūt vajadzību viņu aizsargāt," skaidroja eksperte.
Pēc karaļnamam pietuvinātu avotu teiktā, karaļa un Keitas saikne pēdējos gados ir tikai kļuvusi ciešāka, jo gan monarhs, gan Velsas princese ir saskārušies ar onkoloģisku slimību.
"Viņi nav tikai monarhs un nākamā karaliene - viņi ir arī divi pacienti ar līdzīgu diagnozi," sacīja avots. "Tas viņus satuvina vēl vairāk."