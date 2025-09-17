Ozols un Sudrabu Sirds izdod dziesmu “Cīņa ar sevi” un izsludina koncertu "Palladium"
Trešdien, 17. septembrī, jaunu dziesmu “Cīņa ar sevi” izdod reperi Sudrabu Sirds un Ozols. Līdz ar šo jaunumu mūziķi izsludina arī savu koncertu “Dubultslazds”, kas norisināsies šī gada 22. novembrī koncertzālē “Palladium”.
“Cīņa ar sevi” ir emocionāli spēcīgs stāsts par cilvēka iekšējo kauju – brīžiem, kad nākas sastapties ar saviem dēmoniem, šaubām un bailēm. Dziesma atgādina, ka ikviena dzīve ir ceļš cauri pārbaudījumiem, un grūtākā cīņa bieži ir tieši ar sevi pašu. Tā aicina nepadoties, meklēt spēku turpināt un katru dienu censties kļūt labākam par to, kāds biji vakar. Dziesmai tapis arī videoklips, kas veidots kopā ar Dāvi Vītoliņu.
Jau šī gada 22. novembrī koncertzālē “Palladium” notiks jaudīgs notikums – koncerts “Dubultslazds”, kurā uz vienas skatuves kāps divi Latvijas hiphopa smagsvari – Ozols un Sudrabu Sirds. Vakars solās būt kā enerģijas un emociju sprādziens, kurā izskanēs gan leģendāras viņu repa klasikas, gan jaunākie hiti. Tas būs koncerts, kas pierādīs, ka Latvijas reps dzīvo un turpina augt ar nepieradinātu spēku. Biļetes uz koncertu “Dubultslazds” jau ir pārdošanā.
Ozols ir viens no Latvijas hiphopa aizsācējiem un ietekmīgākajiem reperiem, kurš aktīvi darbojas kopš 90. gadu beigām. Viņa debijas albums “Cieņa un mīlestība” (2001) izraisīja revolūciju Latvijas mūzikā, padarot hiphopu par nozīmīgu daļu no vietējās popkultūras. Viņa dziesmas “Stils”, “Rajons”, “Cīņa”, “1979” un daudzas citas kļuvušas par klasiku un ietekmējušas jau vairākas paaudzes. Ar savu unikālo balss tembru un spēcīgo enerģiju Ozols ir kļuvis par vienu no latviešu repa ikonām, kas turpina būt nozīmīga figūra mūzikas skatuvē arī šodien.
Sudrabu Sirds – reperis, kurš kļuvis atpazīstams repa kultūrā un ne tikai – viņš savu vārdu iezīmējis arī popmūzikā. Sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Ozols, Deniss, Skutelis, Kaizers un citi. Sudrabu Sirds ir pazīstams ar dziļiem un personīgiem tekstiem, kuros atspoguļojas iekšējās cīņas un vēlme būt patiesam. Viņa spilgtākās dziesmas – “Lidojam tik augstu”, “Vēlvienreiz” (abas ilgstoši atrodas klausītāko dziesmu topos), kā arī “Sinepes un Medus”, “Vēl vaig ieķert, “Kāpēc mīlestība pastāv”, “Pif un Pow” u.c. – kļuvušas par atpazīstamiem skaņdarbiem Latvijas repa skatuvē.