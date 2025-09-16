"Vienkārši brutāli" - Elmārs Tannis apskata atjaunoto Sakņu paviljonu Centrāltirgū un ir šokā. VIDEO
Slavenais šefpavārs un uzņēmējs Elmārs Tannis vēlējies pats savām acīm redzēt atjaunoto Sakņu paviljonu Centrāltirgū, tāpēc devies turp, bet no redzētā bijis šokā.
"Bija jāatnāk paskatīties uz dārzeņu un augļu paviljonu pašam savām acīm. Man jāsaka, ka esmu reāli šokā. Es kaut ko tik sačakarētu neesmu redzējis savā mūžā. Kā var kaut ko uztaisīt tik negaumīgi, tik nelaicīgi (es domāju, ka šeit izskatās kā 90. gados).
Gan dizains, gan izvēle. Reāls "shit shops". Šis ir tas, kas tūristiem jāredz. Šitas ir kaut kas vienkārši brutāls. Briesmīgi. Es reāli esmu šokā. (..) Šis nav tas, kas mums Latvijai, Rīgai ir jārāda tūristiem. Te ir pilns ar ārzemniekiem. Un viņiem ir jāiet iekšā kaut kādā lētā... (..) Vienkārši brutāli," video sašutis ir Tannis.
Vairāki komentētāji piekrīt šādam vērtējumam:
"Es iesaku vākt parakstus - kiosku likvidēšanai! Nopietni."
"Kam cilvēkā jānotiek, lai šādā vietā ietu sev apģērbu meklēt. Kam prātā jāsajūk, lai ko tādu izdomātu un izveidotu..."
"Visā Eiropā visu labo šobrīd iznīcina. Tas tikai sākums."
Kāds izteicis arī pozitīvāku viedokli:
"Padārgi jau tie kioski gan jau bija, bet tos var nomainīt pret dārzeņu galdiem ar kastēm. Paša angāra remonts jau izskatās ļoti labi."
Atjaunotais Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons (2025.09.09.)
Atjaunotais Sakņu paviljons Centrāltirgū.
Rīdzinieku prieks par ziņām par paviljona atvēršanu ātri pārvērtās vilšanās sajūtā. Pirmie apmeklētāji atklāti izteica neapmierinātību sociālajos tīklos. Daudzi gaidīja tradicionālās tirgus atmosfēras atgriešanos ar bagātīgu dārzeņu un augļu klāstu, taču vietā redzēja pavisam ko citu...
Viens no rīdziniekiem rakstīja: "Atbraucu uz manu mīļoto Centrāltirgu, gribēju apskatīt, kā ir sakārtots Dārzeņu paviljons. Esmu šokā. Kur visi dārzeņi? Kur tā vecā laba tirgus atmosfēra? Žēl, ka tā sanāca."