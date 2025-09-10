Atjaunotais Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons (2025.09.09.)
Atjaunotais Sakņu paviljons Centrāltirgū.
FOTO: rīdzinieki ļoti vīlušies tajā, ko ieraudzīja tikko atjaunotajā Centrāltirgus Sakņu paviljonā
Pēc plašas rekonstrukcijas Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons pagājušajā nedēļā atkal tika atvērts, taču apmeklētāji gaidītās atmosfēras un svaigu dārzeņu vietā atrada apģērbu, matrjoškas un tirgus autentiskuma zudumu...
Pagājušajā nedēļā pēc ilgstošas rekonstrukcijas atkal tika atvērts Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons. Pēdējo gadu laikā tā atjaunošanā ieguldīti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro. Atjaunotajā ēkā paredzētas vietas pārtikas, rūpniecības preču un amatnieku izstrādājumu tirdzniecībai, bet no oktobra te plāno sākt darbību arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.
Paviljons tika slēgts kopš 2022. gada sākuma pēc tam, kad spēcīgs vējš sabojāja jumtu. Galvenie remonta darbi pabeigti 2024. gada pavasarī, taču vēlāk bija nepieciešams papildus pastiprināt konstrukcijas, ko pabeidza tikai 2025. gada maijā. Tagad paviljons atkal vēris durvis pircējiem, un šeit pagaidu kārtā pārcēluši tirgotājus no remontā slēgtā Piena paviljona.
Tomēr rīdzinieku prieks par ziņām par paviljona atvēršanu ātri pārvērtās vilšanās sajūtā. Pirmie apmeklētāji atklāti izsaka neapmierinātību sociālajos tīklos. Daudzi gaidīja tradicionālās tirgus atmosfēras atgriešanos ar bagātīgu dārzeņu un augļu klāstu, taču vietā redzēja pavisam citu formātu.
Viens no rīdziniekiem rakstīja: "Atbraucu uz manu mīļoto Centrāltirgu, gribēju apskatīt, kā ir sakārtots Dārzeņu paviljons. Esmu šokā. Kur visi dārzeņi? Kur tā vecā laba tirgus atmosfēra? Žēl, ka tā sanāca."
Viens no rīdziniekiem rakstīja sociālajā tīklā X: "Atbraucu uz manu mīļo Centrāltirgu, gribēju paskatīties kā ir izremontēts sakņu paviljons. Esmu šokā. Kur ir palikuši visi dārzeņi, kur ir vecā labā tirgus atmosfēra. Žēl, ka tā."
Citi ir sašutuši par preču klāstu. Lietotāji brīnās, kāpēc paviljonā, kas tradicionāli asociējas ar dārzeņiem, tagad pārdod matrjoškas un citus suvenīrus:
"No sirds?! Vai tā izskatās Dārzeņu paviljons pēc remonta? Bez dārzeņiem un sakņaugiem, toties ar apaviem, apģērbu, somām un rotaslietām?"
Cits lietotājs rakstīja: "Centrāltirgus SAKŅU paviljons. Trakāk grūti iedomāties - izskatās kā kaut kāds neizdevies 90 gadu Sporta pils ļoti žēls pakaļdarinājums. Ventilāciju taisīja, kad vēl bija sakņu paviljons, tāpēc jautājums cik šis humpalpaviljons izmaksāja?"
Sociālajā tīklā X tika publicētas arī fotogrāfijas no Sakņu paviljona atklāšanas un reālās tirdzniecības.
Daudzi atzīmē tirgus autentiskuma zudumu: "Kā varēja tik ļoti sabojāt tirgu? Vecais tirgus bija simtiem reižu labāks. Kur pazuda viss īstais?"; "Gāju garām un nesapratu, kas tā par vietu. Vai tur vispār būs dārzeņi? Vai plauktus aizņems viltotas preces un matrjoškas?"