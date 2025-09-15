Izšķīries Holivudas zvaigžņu pāris: Kelsija Balerini un Čeiss Stoks
Kantrī dziedātāja Kelsija Balerini un aktieris Čeiss Stoks izšķīrušies pēc gandrīz trīs gadus ilgas kopdzīves.
Balerini un Stoks, kas bija kopā gandrīz trīs gadus, ir izšķīrušies, tikai divas dienas pēc tam, kad viņš uzrakstīja viņai mīlošu dzimšanas dienas ziņu.
Saskaņā ar ārzemju medijiem, šķiršanās bija abpusēja. “Viņi ir divi pieauguši cilvēki, kuri centās un darīja visu iespējamo, lai attiecības darbotos, bet galu galā nevarēja tās saglabāt,” informēja pāra tuvie avoti. “Tas notiek.”
Pāris vēl šķita kopā piektdien, kad seriāla “Outer Banks” zvaigzne vēlēja Balerini laimīgu 32. dzimšanas dienu "Instagram", rakstot: “Lai gan tu visu laiku saki, ka neesi sajūsmināta par 32 gadiem, es teiktu, ka priecājos par vēl vairāk no šī,” viņš rakstīja pie laimīgām bildēm, kurās viņi kopā pavadīja laiku. “Laimīgu dzimšanas dienu, mīļā,” viņš pievienoja.
Pāris pirmoreiz izraisīja baumas par attiecībām 2023. gada janvārī, kad Stoks "Instagram" publicēja bildi no viņiem, abi šķita tuvumā, skatoties Nacionālo koledžas futbola čempionātu kopā. Stoks iepriekš bija kopā ar savu “Outer Banks” kolēģi Madelainu Kleinu.