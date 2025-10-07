Ukrainas bruņotie spēki ar dronu iznīcina retu un dārgu okupantu sistēmu
Ukrainas bezpilota sistēmu spēki, izmantojot bumbvedēja dronu, iznīcināja retu un dārgu Krievijas elektroniskās karadarbības staciju "Zhitel".
Ukrainas bezpilota sistēmu spēki veica mērķtiecīgu triecienu Krievijas elektroniskās karadarbības stacijai "Zhitel". Videoieraksts tika publicēts 6. oktobrī Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku "Telegram" kanālā. Sākotnēji Ukrainas aizstāvji atklāja nomaskētu ienaidnieka tehniku, pēc kā uz mērķa zonu nosūtīja uzbrukuma dronu. Drons precīzi nometa munīciju uz mērķi, pilnībā iznīcinot sistēmu.
Bezpilota sistēmu spēki norāda, ka tā bija ārkārtīgi reta un vērtīga tehika. Vienas R-330Zh "Zhitel" sistēmas izmaksas ir aptuveni 10 miljoni ASV dolāru.
"Mēs iznīcinājām retu elektroniskās karadarbības staciju "Zhitel". Šis ir augstvērtīgs mērķis, un kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma vizuāli ir apstiprināta tikai 23 šādu sistēmu iznīcināšana," teikts vienības paziņojumā.
Trieciens "Zhitel" stacijai notika Luhanskas apgabalā. Operāciju veica 412. "Nemesis"" pulka karavīri sadarbībā ar Ukrainas Valsts robežsardzes vienības gaisa izlūkošanu.
R-330Zh "Zhitel" stacija ir sarežģīta un daudzfunkcionāla elektroniskās karadarbības sistēma. Tās tehniskās specifikācijas ļauj tai traucēt zemes radiosakarus līdz 25 kilometru attālumā, kā arī lidmašīnu signālus līdz 50 kilometru attālumā. Turklāt sistēma precīzi nosaka radio avotus un traucē satelītsakarus, GPS navigāciju un GSM tīklus. Šāda aprīkojuma iznīcināšana ievērojami vājina Krievijas spēku spēju veikt izlūkošanu un apspiest Ukrainas sakaru sistēmas.