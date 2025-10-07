Rajevs: "Es domāju, ka mēs esam lemti konfrontācijai ar Krieviju"
“Es domāju, ka mēs esam lemti konfrontācijai ar Krieviju, jautājums tikai – cik karsta tā būs un kad tā būs,” komentējot ziņu, ka drīzumā Krievijas diktators Vladimirs Putins nāks klajā ar paziņojumu, Igors Rajevs teic TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”.
“Es nesaku, ka mēs esam lemti karam ar Krieviju, bet konfrontācija ar Krieviju mums visu laiku būs, jo ir būtiska atšķirība mūsu brīvības, drošības uztverē, vērtību aizsardzībā,” savu viedokli izklāsta Rajevs. Kas slēpjas aiz vārda “konfrontācija”, viņš skaidro: “Labākais scenārijs mums ir aukstais karš, neticu, ka mūsu attiecībās kaut kas būtiski uzlabosies, tāpēc mēs nevaram būt vājš peramais puisītis Putina priekšā.”
Turpinot izmantot tēlainos salīdzinājumus, Rajevs norāda, ka Krievija ir problemātiskais kaimiņš, kura suns regulāri ieskrien sievas rožu dobē, izbradā to, piečurā un piekakā.