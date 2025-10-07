Tramps: Lēmums par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai faktiski ir pieņemts
ASV prezidents Donalds Tramps Ovālajā kabinētā žurnālistiem paziņoja, ka praktiski ir pieņēmis lēmumu par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai.
Pēc Trampa teiktā, lēmums par "Tomahawk" raķešu nosūtīšanu uz Ukrainu ir faktski pieņemts.
Tomēr ASV prezidents norādīja, ka vispirms vēlas redzēt, kā Ukraina izmantos šīs raķetes.
"Domāju, es gribētu noskaidrot, ko viņi ar tām darīs, kur tās nosūtīs, acīmredzot. Man nāktos uzdot šo jautājumu," viņš teica.
Tramps atkārtoti uzsvēra, ka karam starp Krieviju un Ukrainu "nekad nevajadzēja sākties", un atzīmēja, ka abas puses pieņēma "sliktu lēmumu".
Viņš piebilda, ka šajā karā neviens neizskatās labi.
"Šonedēļ viņi zaudēja vairāk nekā 7000 karavīru, abas puses kopā. Katru nedēļu viņi zaudē 7000, 8000, 5000," viņš minēja statistiku.
Kad žurnālists viņam jautāja par "Tomahawk" raķešu darbības rādiusu, Tramps atbildēja: "Nē, es zinu. Es uzdotu dažus jautājumus. Es gribu redzēt, kas... Es nemeklēju eskalāciju."
U.S. President Donald J. Trump announces from the Oval Office that he has made the decision to provide BGM-109 “Tomahawk” Land Attack Cruise Missiles (TLAM), which have a range of between 500-1,500 miles, to Ukraine, but states that he still has some questions about how they will… pic.twitter.com/kiDFD1zaaO— OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2025
Ažiotāža par "Tomahawk" raķešu nodošana Ukrainai
Ziņojumi, ka Ukrainas bruņotie spēki varētu saņemt šīs raķetes no ASV, medijos cirkulē jau nedēļām ilgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir iesniegusi ASV ieroču pieprasījumus, taču viņš neapstiprināja baumas par "Tomahawk" raķetēm.
Tikmēr ASV viceprezidents Dž. D. Venss intervijā medijiem apstiprināja, ka Vašingtona apspriež šādu raķešu piegādi Ukrainai, taču galīgais lēmums ir Donalda Trampa ziņā.
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka "Tomahawk" raķešu piegāde Ukrainai un to izmantošana pret Krieviju it kā iezīmētu "pilnīgi jaunu eskalācijas posmu" ar Amerikas Savienotajām Valstīm un it kā "kaitētu" attiecībām starp Maskavu un Vašingtonu.
Tomēr viņš bija spiests atzīt, ka Ukraina ar šo raķešu izmantošana nodarītu lielu kaitējumu Krievijai.