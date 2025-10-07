Tramps: Lēmums par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai faktiski ir pieņemts
foto: Ekrānuzņēmums
Tramps norādīja, ka vispirms vēlas redzēt, kā Ukraina izmantos šīs raķetes.
Pasaulē

Tramps: Lēmums par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai faktiski ir pieņemts

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

ASV prezidents Donalds Tramps Ovālajā kabinētā žurnālistiem paziņoja, ka praktiski ir pieņēmis lēmumu par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai.

Tramps: Lēmums par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukra...

Pēc Trampa teiktā, lēmums par "Tomahawk" raķešu nosūtīšanu uz Ukrainu ir faktski pieņemts.

Tomēr ASV prezidents norādīja, ka vispirms vēlas redzēt, kā Ukraina izmantos šīs raķetes.

"Domāju, es gribētu noskaidrot, ko viņi ar tām darīs, kur tās nosūtīs, acīmredzot. Man nāktos uzdot šo jautājumu," viņš teica.

Tramps atkārtoti uzsvēra, ka karam starp Krieviju un Ukrainu "nekad nevajadzēja sākties", un atzīmēja, ka abas puses pieņēma "sliktu lēmumu".

Viņš piebilda, ka šajā karā neviens neizskatās labi.

"Šonedēļ viņi zaudēja vairāk nekā 7000 karavīru, abas puses kopā. Katru nedēļu viņi zaudē 7000, 8000, 5000," viņš minēja statistiku.

Kad žurnālists viņam jautāja par "Tomahawk" raķešu darbības rādiusu, Tramps atbildēja: "Nē, es zinu. Es uzdotu dažus jautājumus. Es gribu redzēt, kas... Es nemeklēju eskalāciju."

Ažiotāža par "Tomahawk" raķešu nodošana Ukrainai

Ziņojumi, ka Ukrainas bruņotie spēki varētu saņemt šīs raķetes no ASV, medijos cirkulē jau nedēļām ilgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir iesniegusi ASV ieroču pieprasījumus, taču viņš neapstiprināja baumas par "Tomahawk" raķetēm.

Tikmēr ASV viceprezidents Dž. D. Venss intervijā medijiem apstiprināja, ka Vašingtona apspriež šādu raķešu piegādi Ukrainai, taču galīgais lēmums ir Donalda Trampa ziņā.

Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka "Tomahawk" raķešu piegāde Ukrainai un to izmantošana pret Krieviju it kā iezīmētu "pilnīgi jaunu eskalācijas posmu" ar Amerikas Savienotajām Valstīm un it kā "kaitētu" attiecībām starp Maskavu un Vašingtonu.

Tomēr viņš bija spiests atzīt, ka Ukraina ar šo raķešu izmantošana nodarītu lielu kaitējumu Krievijai.

Tēmas

Donalds TrampsASVUkrainaVladimirs PutinsVolodimirs ZelenskisVašingtonaUkrainas bruņotie spēki

Citi šobrīd lasa