Fani satraukti par seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigznes Lilijas Kolinsas biedējošo tievumu

Ņujorkas modes nedēļas laikā negaidītu diskusiju vilni izraisīja “Calvin Klein” jaunākās kolekcijas skate. To apmeklēja arī seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigzne Lilija Kolinsa un nekavējoties nonāca uzmanības centrā. 36 gadus vecās aktrises figūra daudziem šķita satraucoši kalsna.

Lilija Kolinsa uz sarkanā paklāja kāpa efektīgā tērpā – īsā topiņā un svārkos ar pazeminātu jostasvietu, kas izcēla aktrises vidukli un vēderu. Taču fanu uzmanību šoreiz nepiesaistīja Lilijas izvēlētais apģērba stils, bet gan viņas pārmērīgais tievums. Internetā nekavējoties parādījās komentāri par aktrises iespējām veselības problēmām, un daudzi atcerējās, ka Lilija jau iepriekš atklāti stāstījusi par savu cīņu ar anoreksiju un bulīmiju.

Kolinsa vairākkārt uzsvērusi, ka pārvarēt slimību viņai palīdzējusi vēlme izveidot ģimeni. Tomēr baumas viņu vajā joprojām – daži apgalvo, ka pagātnes slimības varētu būt ietekmējušas viņas spēju pašai iznēsāt bērnu.

Atgādināsim, ka šī gada sākumā Lilija un viņas vīrs, režisors Čārlijs Makdauels, paziņoja par meitas Tūves piedzimšanu. Meiteni pasaulē laida surogātmāte. Arī toreiz šī ziņa izraisīja plašas diskusijas – daļa tīmekļa lietotāju uzstāja, ka aktrise varējusi pati laist pasaulē bērnu, bet, it kā neesot vēlējusies riskēt ar savu figūru. Lilija šīs runas nav komentējusi.

Grupas “Genesis” līdera Fila Kolinsa meita ar savu nākamo vīru saderinājās 2020. gada septembrī un 20221. gada 4. septembrī nosvinēja kāzas. 2022. gadā aktrise nopirka māju Kalifornijā, bet 2023. gadā ģimene esot iegādājusies pilsētas īpašumu arī Kopenhāgenas piepilsētā Dānijā.

