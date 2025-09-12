Nina Dobreva un Šons Vaits pārtraukuši saderināšanos un izšķīrušies
Aktrise, seriāla “Vampīra dienasgrāmatas” zvaigzne Nina Dobreva un snovborda čempions Šons Vaits pārtraukuši saderināšanos un izšķīrušies pēc pieciem kopā pavadītiem gadiem.
Avots, kas ir tuvs pārim, sacīja: “Tā bija abpusēja izvēle, un tā nebija viegla, taču tā pieņemta ar mīlestību un dziļu cieņu vienam pret otru.”
Abi pēdējo reizi kopā fotografēti 2025. gada 31. augustā Losandželosā, turoties rokās, kamēr kārtoja ikdienas darīšanas.
Tomēr 7. septembrī Dobreva viena pati soļoja pa sarkano paklāju filmas “Eternity” pirmizrādē Toronto Starptautiskajā kinofestivālā, un viņai nebija pirkstā 5 karātu dimanta saderināšanās gredzena. Viņa arī bija noņēmusi saderināšanās ierakstu, kas kopš 2024. gada oktobra, kad Vaits viņai bildināja, atradās viņas “Instagram” profila augšpusē.
Pāris pirmo reizi īsi satikās 2012. gadā apbalvošanas ceremonijā, bet iepazinās tuvāk tikai 2019. gadā, kad abi tika uzaicināti uzstāties pasākumā Floridā, ko rīkoja motivācijas runātājs Tonijs Robins.
Atceroties vakariņas pēc pasākuma, trīskārtējais olimpiskais čempions 2022. gada janvārī PEOPLE sacīja, ka “patiesībā tobrīd neko nezināja par [Dobrevu]”. Viņu pārsteidza, ka vairāki darbinieki lūdza kopīgu foto ar aktrisi. “Es nodomāju – kas te notiek? Tas bija patiešām smieklīgi,” viņš stāstīja.
Pāris sāka satikties 2019. gadā un pārcēlās dzīvot kopā pandēmijas sākumā. Vaits 2020. gada maijā padarīja attiecības oficiālas “Instagram”, daloties ar fotogrāfijām, kurās Dobreva viņam karantīnas laikā grieza matus.
Vaits bildināja Dobrevu 2024. gada oktobrī pārsteiguma vakariņās Ņujorkā, restorānā The Golden Swan. Viņš izplānoja bildinājumu, apgalvojot, ka abi dodas uz CFDA/Vogue pasākumu, ko rīko Anna Ventūra, bet īstajā brīdī pasniedza 5 karātu Lorraine Schwartz dimanta gredzenu.
Toreiz pāris dalījās fotogrāfijās no īpašās nakts – Vaits savā “Instagram” rakstīja: “Viņa pateica JĀ.” Savukārt Dobreva ierakstīja: “Atā, draugs, sveiks, līgavaini.”