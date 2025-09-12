Sākusies pieteikšanās TV3 šova “Miljonu vērta ideja” jaunajai sezonai
Vai esi uzņēmējs ar drosmīgu vīziju, unikālu produktu vai risinājumu, kas varētu mainīt ne vien Latvijas, bet arī pasaules tirgu? Vai varbūt Tev ir ideja, kas līdz šim stāvējusi atvilktnē, un nu ir īstais brīdis celt to gaismā?
Piesakies TV3 šova “Miljonu vērta ideja” jaunajai sezonai un parādīt savu biznesa ideju visai Latvijai! Pieteikuma anketa pieejama vietnē tv3.lv/miljonuideja.
Raidījums jau pirmajā sezonā raisīja skatītāju interesi un deva spēcīgu atspēriena punktu vairākiem drosmīgiem ideju autoriem. Arī šajā sezonā dalībniekiem būs iespēja prezentēt savu biznesa ideju, saņemt pieredzējušu mentoru padomus un gūt vērtīgas atziņas no uzņēmējdarbības profesionāļiem.
Šova uzvarētājs saņems naudas balvu no SEB bankas 20 000 eiro apmērā sava biznesa attīstībai. Šī summa var palīdzēt iegādāties jaunas iekārtas, ieviest ražošanā jaunu produktu, attīstīt digitālu risinājumu, uzsāktu eksportu vai īstenotu kādu citu stratēģisku soli uzņēmējdarbībā.
Pieteikties aicināti uzņēmēji no visdažādākajām jomām – gan tie, kas tikai sper pirmos soļus, gan tie, kas jau darbojas un tiecas pēc straujākas izaugsmes. Šovā gaidīti visi, kas deg par savu ideju un ir gatavi to aizstāvēt. Tā var būt prece vai pakalpojums, mobilā aplikācija vai specifisks risinājums nišas tirgum – galvenais ir pārliecība un gatavība cīnīties.
Dalībniekus vērtēs žūrija – Latvijas uzņēmējdarbības vidē pazīstami profesionāļi, kuri palīdzēs noteikt biznesa idejas ar lielāko potenciālu. Šova dalībniekiem būs jādemonstrē ne vien entuziasms un pārliecība par savu ideju, bet arī spēja pielāgoties, uzklausīt un attīstīt savu ideju. Katrs solis būs iespēja parādīt, ka šī ir ideja, kas var aizraut investorus, mentorus un plašāku sabiedrību.
Ja Tev piemīt uzņēmība, aizrautība un vēlme parādīt sevi un savu ideju visai Latvijai, kā arī tikt pie 20 000 eiro sava biznesa attīstībai, nekavējies, aizpildi pieteikuma anketu šovam līdz 25. septembrim šeit: tv3.lv/miljonuideja.