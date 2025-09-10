Bija romāns vai nebija? Glens Pauels pirmo reizi komentē baumas par attiecībām ar Sidniju Svīniju
Aktieris Glens Pauels atklāti komentējis savas bijušās draudzenes apgalvojumus un baumas par romānu ar aktrisi Sidniju Svīniju, kas izplatījās laikā, kad abi filmējās romantiskajā filmā “Mīlu tevi ienīst” (Anyone But You).
Filmas “Mīlu tevi ienīst” uzņemšanas, iznākšanas un preses tūres laikā visi runāja tikai par iespējamo Pauela un Svīnijas attiecību romānu. Tas, kas sākumā šķita acīmredzams mārketinga gājiens, izraisīja lielu ažiotāžu – līdz filmas iznākšanai abi aktieri bija šķīrušies no saviem līdzšinējiem partneriem. Daudzi stāsti parādījās šīs kampaņas laikā, bet viens no tiem uzbūra sajūtu, ka filmas veidotāji, iespējams, pārspīlēja, mēģinot pārdot Pauela un Svīnijas tēlu kā pāri.
Pauels kopš 2019. gada bija kopā ar Džidži Parīzi, bet avots, kas bija tuvs pārim, žurnālam “People” sacīja, ka viņu attiecībās problēmas sākušās jau pēc “Top Gun: Maveriks”. Viesojoties podkāstā “Too Much”, Parīze atzina, ka viņai neesot “ļauts tuvoties filmēšanas laukumam” un ka viņa pat devusies uz Austrāliju tikai tāpēc, lai “paskatītos Glenam acīs un izšķirtos ar viņu”. Viņa arī kritizēja aktieri par to, ka viņš neesot apturējis baumas par viņu un Svīniju, bet, gluži pretēji, piedalījies visā šajā plānā filmas reklāmas nolūkos.
Nesen Pauels šo situāciju komentēja žurnālam GQ:"Man vienmēr pret viņu būs tikai mīlestība un cieņa. Katram cilvēkam ir sava versija par notikušo, un viņai uz to ir tiesības. Attiecības ir grūtas. Kad divi cilvēki izšķiras, katrs stāsta savu stāstu.”
Vaicāts par attiecībām ar Svīniju, Pauels dalījās ar padomu, ko viņam devis Toms Krūzs, filmējot “Top Gun: Maveriks”."Toms man teica: "Hei, kļūs ļoti, ļoti skaļi. Tavs darbs ir vienkārši samazināt skaļumu. Atceries – tieši tev rokā ir tas slēdzis. Tu vari gan uzgriezt to troksni skaļāk, gan pavisam pieklusināt. ""
Pauels atzina, ka, neskatoties uz dalību Krūza filmā, viņš sevi kā īstu personību sācis just tikai pēc "Mīlu tevi ienīst”: "Kad kaut kas ir jauns un skaļš, tas ir kā pamosties un ieiet reivā – sākumā tu domā: "Ko es te daru? Kas notiek?” Bet tas ir tikai pieraduma jautājums. Pēc brīža tu jau dejo un saproti, kā viss darbojas.”