Izziņota otrā “GAMMA” mūzikas apbalvošanas ceremonija Rīgā
Mūzikas nozares balva “GAMMA” (Gada Augstākais Mūsdienu Mūzikas Apbalvojums) jau otro reizi pulcēs mūziķus, autorus, nozares pārstāvjus un klausītājus krāšņā ceremonijā, kas norisināsies 2026. gada 5. martā ,“XIAOMI Arēna” Rīgā. Tajā tiks godināti izcilnieki mūzikas nozarē – gan mākslinieki un autori, gan industrijas profesionāļi.
“GAMMA” ir nepārtraukts process, kas atspoguļo visu gadu mūzikā, vērtējot un godinot spilgtākos notikumus, izpildītājus un autorus. Balva izceļ gan māksliniecisko izcilību, gan aktualitāti un ietekmi, aptverot plašu žanru spektru un nozares speciālistu kategorijas.
Kategoriju un nolikuma izveide notiek ciešā sadarbībā ar vairākām nozares organizācijām – LaIPA, AKKA/LAA, Patentu valdi un “Music Latvia”, kā arī uzrunājot arvien jaunus partnerus un domubiedrus, kas aktīvi piedalās Latvijas mūzikas vides veidošanā.
Žūrija sastāv no mūzikas profesionāļiem, producentiem, kritiķiem, mediju pārstāvjiem un citiem ekspertiem. Tās sastāvs tiek atjaunots ik gadu, nodrošinot balvas neatkarību, objektivitāti un svaigu skatījumu uz nozarē notiekošo.
“GAMMA” īstenošana balstās uz LaIPA (Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības) biedru iniciatīvu, kā arī uz sadarbības memorandu, ko parakstīja Kultūras ministrija, AKKA/LAA un Patentu valde, vienojoties par ciešāku sadarbību un līdzdalību mūzikas nozares attīstības veicināšanā.
Aizvadītā gada GAMMA apbalvošanas ceremonija jau apliecināja, ka ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas mūzikas dzīvē, pulcējot māksliniekus, industrijas pārstāvjus un klausītājus, lai kopā svinētu mūzikas daudzveidību un spēku.
Otrā “GAMMA” apbalvošanas ceremonija notiks 2026. gada 5. martā “XIAOMI Arēnā” Rīgā. Klausītājiem turpināsies tradīcija – iespēja klātienē satikt savus muzikālos elkus un būt līdzās viņiem svarīgajā brīdī, iegādājoties biļetes uz ceremoniju. Biļešu tirdzniecība sāksies nedaudz vēlāk - rudenī, savukārt pasākumu varēs vērot arī televīzijas tiešraidē kanālā TV3.