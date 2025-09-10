Aleksandrs Antoņenko nosvin 50 - apsveicam!
5. septembrī Džakomo Pučīni operā "Turandota" Kalafa lomā uzmirdzēja ievērojamais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko. Šī izrāde bija veltīta mākslinieka jubilejai. “Milzīgs prieks, ka arī šis iestudējums ir kļuvis par manējo, jo pirmo reizi to dziedāju uz mūsu opernama skatuves. Un milzīgs gandarījums par labi padarītu darbu!” savās izjūtās pēc izrādes dalījās jubilārs.
Aleksandrs Antoņenko, dzimis 1975. gada 26. jūnijā Rīgā, ir viens no starptautiski atzītākajiem Latvijas tenoriem. Sākotnēji viņš mācījās Rīgas Bībeles institūtā (1993–1998), paralēli apgūstot pūšaminstrumentu spēli un dziedāšanu Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas koledžā, kuru absolvēja 1998. gadā. Studijas turpinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 1997. gadā Antoņenko sāka dziedāt Latvijas Nacionālās operas korī, bet jau nākamajā gadā debitēja solista lomā – Oberto G. F. Hendeļa operā Alčīna. No šī brīža viņa karjera strauji attīstījās, un kopš 2004. gada viņš regulāri uzstājies nozīmīgākajos pasaules opernamos – Diseldorfā, Berlīnē, Grācā, Drēzdenē, Oslo, Stokholmā, Londonas Koventgārdenā, Vīnes Valsts operā, Montekarlo, Ženēvā, kā arī prestižajos Zalcburgas festivālos.
2009. gadā viņš debitēja Ņujorkas Metropoles operā Prinča lomā A. Dvoržāka Nārā, bet tā paša gada laikā dziedāja arī Kavaradosi Parīzes Bastīlijas operā, Donu Hosē Oslo operā, Otello Drēzdenē un Ismailu Minhenes Bavārijas Valsts operā. Viņa repertuārā ir gandrīz visas lielākās liriskā un dramatiskā tenora partijas. Antoņenko balvu klāsts ir iespaidīgs: Lielā mūzikas balva (2003), starptautiskā prēmija "Aldaris" (2004), Jusi Bjerlinga balva, Austrijas "Grand Prix de la Culture", Latvijas Izcilības balva kultūrā (2014) un Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira (2016).
Viņa balss spēks, dramatiskā intensitāte un spēja iemiesot sarežģītus tēlus ir padarījuši Aleksandru Antoņenko par vienu no pieprasītākajiem tenoriem pasaulē.
NOVĒLĒJUMI JUBILĀRAM
Latvijas Valsts 7. prezidents Valdis Zatlers: “Ļaujiet man sirsnīgi jūs sveikt jubilejas gadā un jubilejas izrādes dienā, kas kalpo kā skaists apliecinājums jūsu talanta spēkam un neatlaidībai. Ar savu izcilo balsi un māksliniecisko meistarību jūs jau gadiem bagātināt Latvijas un pasaules kultūras telpu, kļūstot par mūsu valsts vizītkarti un lepnumu. Jūsu ieguldījums operas un koncertmākslas attīstībā ir neatsverams, un jūsu sniegums iedvesmo gan klausītājus, gan jauno paaudzi. Paldies par šo ceļu, kas veidots ar lielu sirdsdegsmi, disciplīnu un mīlestību pret mākslu. Ar dzīvesbiedri Lilitu esam vienmēr bijuši Jūsu talanta atbalstītāji un ar patiesu cieņu sekojam līdzi jūsu panākumiem. Lai šī jubileja ir ne tikai skaists atskats uz paveikto, bet arī jaunu virsotņu sākums!”
VSIA "Latvijas koncerti" valdes loceklis Guntars Ķirsis: “Aleksandr, mēs priecājamies par tavu jubileju un novērtējam, cik daudz neaizmirstamu emociju mums esi jau devis izrādēs un koncertos. Liels prieks, gandarījums un gods tevi saukt par savu draugu. Es vienmēr ar apbrīnu vēroju, kā tu kā galējību cilvēks, kuram ne dzīvē, ne mākslā neeksistē garlaicīgi toņi un remdenas temperatūras, esi kā lakmusa papīrs visam ap mums notiekošajam. Vēlu tev šo spēju reaģēt spontāni saglabāt gan dzīvē, gan mākslā. Novēlu arī jaunus talantīgus topošos dziedātājus, kuri varēs uzklausīt tevi kā skolotāju, un, protams, vēlu ilgu un radošu mūžu.”
Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš: “Saša ir kaislīgs pilnīgi visā, ko viņš dara, un es no sirds novēlu viņam saglabāt šo kaislību un dedzību, bet man ir arī otrs apsveikums, jo aiz katra liela mākslinieka ir liels skolotājs, tāpēc vissirsnīgākie apsveikumi Aleksandra skolotājai Margaritai Gruzģevai.”
Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle Astra Irmeja-Šefere: “Tenorus publika mīl kaut kā īpaši, jo uz skatuves tenori lielākoties ir mīlētāji, bet Aleksandru Antoņenko jeb Sašu, kā mēs viņu mīļi saucam, mīl kolēģi, skatuves partneri un partneres, jo viņš ir dziedātājs ar ļoti karstasinīgu temperamentu, to var apliecināt ikviens. Lai viņam ir spēks un veselība, lai viņš var īstenot visas savas ieceres uz skatuves un dzīvē! Lai skan viņa balss, un lai dzirkstī viņa personība!”
Diriģents Gintars Rinkevičs: “Lai visas skaistākās tenoru partijas būtu jūsējās, lai māksla nebūtu saistīta ar veselību, bet gluži otrādi, lai laba veselība palīdzētu notikt arvien jauniem mākslas brīnumiem un jūsu balss mūs, māksliniekus un klausītājus, vienmēr priecētu, lai mēs izbaudītu visus augstos do un si un jūsu aktiermeistarību un skaisto balss tembru ikvienā lomā!”
Operdziedātājs Raimonds Bramanis: “Vissirsnīgākie sveicieni mūsu nacionālajam tenoram no operas tenoru saimes! Un, Aleksandr, lai balss skan arvien jaunās lomās un tava harisma turpina priecēt mūsu klausītājus. Daudz laimes!”
Operdziedātāja Liene Kinča: “No sirds apsveicu Aleksandru ar šo jubilejas izrādi! Man jau šķiet, ka viņam viss vēl priekšā, viņa balss skan brīnišķīgi, un viņš ir viens no tiem dziedātājiem, kuru var saukt par mūziķi vārda vistiešākajā nozīmē. Vēlu daudz radošu izaicinājumu un spēju ar tiem tikt galā! Daudz laimes!”
Latvijas Nacionālās operas un baleta kastinga vadītāja Ilze Sprancmane: “Mūsu Sašam Latvijā, bet visā plašajā pasaulē pazīstamam tenoram Aleksandram Antoņenko no sirds novēlu veselību, kā arī vienmēr būt sabiedrības dvēselei ar savu dzīvesprieku, humoru, anekdotēm. Saša savā mākslinieka karjerā piedzīvojis gan pašus pasaules augstākos punktus, gan arī dabūjis cīnīties, lai atgrieztos labā formā... Es apbrīnoju viņa gribasspēku un apņēmību un novēlu mums visiem baudīt viņa sirsnību un skaisto balsi!”