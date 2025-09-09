76 gadus veca britu mūzikas leģenda pirmo reizi atklāj savu cīņu ar alkoholismu
Mūzikas leģenda Lulu pirmo reizi atklāti pastāstījusi par savu alkohola atkarību un bērnības traumām, kas to pavada.
76 gadus vecā Eirovīzijas zvaigzne vislabāk pazīstama ar 1964. gadā izdoto singlu “Shout”, kas aizsāka vairāk nekā sešdesmit gadus ilgu karjeru. Labi zināms ir arī puišu grupas “Take That” skaņdarbs “Relight My Fire”, kura ierakstā 1993. gadā kā viesmāksliniece piedalījusies arī skotu dziedātāja Lulu.
Esot prom no skatuves spožajām gaismām, dziedātāja gadiem ilgi cīnījusies ar tumšiem brīžiem un kaunu, kas galu galā novedis viņu līdz rehabilitācijai.
Jaunākajā intervijā viņa runā par dzeršanu un bailēm sabojāt savu “nevainojami tīro” publisko tēlu, atklājot patiesību, jo iepriekš viņa bija atzinusi sava tēva alkoholismu. Plašāk par to šo tēmu viņa stāsta jaunajā biogrāfiskajā grāmatā “If Only You Knew”, kas pie lasītājiem nonāks šā gada 25. septembrī. “Es vienmēr gribēju būt Mis Perfektā, ‘labākā Lulu’, un mani biedēja doma, ka varētu kļūt tāda kā mans tēvs,” viņa atzinās intervijā izdevumam “The Times”.
Dziedātāja turpināja: "Gadu ilgi es izvēlējos nerunāt par savu alkoholismu publiski. Es nolēmu nogaidīt, līdz man būs vārdi, lai to saprastu, pirms varu sākt par to skaļi runāt. Esmu daudz mācījusies no citiem cilvēkiem, viņu memuāriem un pašpalīdzības grāmatām, tāpēc varbūt tagad varu būt kādam noderīga."
Turpinājumā Lulu atsauca atmiņā dažus traumējošus mirkļus no savas bērnības, piemēram, to, ka viņa savām acīm skatījusi vardarbību mājās – kā tēvs paceļ roku pret mammu un kā viņu ar varu aizved policija.
Lulū baidījusies, ka cilvēki uztvers viņas vecākus kā “sliktus cilvēkus”, bet tagad atzīst, ka viņi bija iekšēji traumēti, tomēr mūziķe pati ilgi nesusi sevī milzīgu kaunu par viņu rīcību.
Lulu uzskata, ka viņas alkoholisms bija “kulminācija dzīvei, kas pavadīta, cenšoties apspiest jūtas”, jo viņa vienmēr atbalstījusi ģimeni un centusies uzturēt savu profesionālo tēlu nevainojamu.
Problēmas ar alkoholu šobrīd ir palikušas pagātnē. Viņa ir izārstējusies un apgalvo, ka nekad savā dzīvē nav jutusies laimīgāka. “Es nekad neesmu bijusi tik lielā saskaņā ar savām jūtām kā tagad,” viņa turpināja, piebilstot, ka ir spējusi piedot vecākiem par vardarbību, ko bērnībā nācās pieredzēt. “Alkohols atklāj pašu tumšāko pusi, kas mīt cilvēkā. Tu vari būt priecīgs, dziedāt un izklaidēties, bet tas nav uz ilgu laiku. Ja turpini dzert, kļūsti nomākts. Mēs kļūstam dusmīgi. Es tik ļoti centos to saprast. Beigu beigās sapratu – tā ir slimība, kas samaitā visu.”
“Tas izklausīsies dīvaini, bet jūtos pateicīga, ka esmu alkoholiķe un atveseļojusies no tā visa.”
Lulu, kuras māte un tēvs aizgāja mūžībā attiecīgi 1996. un 1998. gadā, nolēma meklēt profesionālu palīdzību pēc tam, kad nepārtraukti sev jautāja, kāpēc dzer un kāpēc nekas neuzlabojas, jo aizvien jūtas nelaimīga. Saprotot, ka jau gadiem ilgi nejūtas labi, viņa piezvanījusi dēlam Džordanam Frīdām (48), lai pateiktu, ka dodas uz rehabilitācijas klīniku.
Lulu ir bijusi divreiz precējusies – vispirms ar Morisu Gibu (1969–1973), vēlāk ar Džonu Frīdu (1977–1991). Pēc rehabilitācijas viņa dzīvo daudz “gaišāku” dzīvi Londonas centrā kopā ar savu sunīti, kas ir kokerspaniela un pūdeļa jauktenis. Viņa arī apņēmusies turpināt karjeru “līdz kritīs”.
Pagājušajā gadā viņa paziņoja, ka oficiāli beidz došanos koncertturnejās, galvenokārt dzirdes pavājināšanās dēļ. Tomēr Lulu joprojām dzied un uzstājas. Šovasar viņa pārsteidza Glāstonberijas festivāla apmeklētājus, kad kopā ar seru Rodu Stjuartu kā īpašā viešņa kāpa uz Piramīdas skatuves.
“Man ir bijis daudz smagu brīžu. Un alkohols man kādā brīdī sāpīgi atspēlējās. Bet, ja ir viena īpašība, kuru es tagad apzinos sevī, tad tā ir izturība.,” atzīst Lulu. “Es pateicos Dievam par to katru dienu.”
Kopš Lulu drosmīgi pastāstījusi par savu cīņu ar alkoholismu, viņa saņēmusi sirsnīgu atbalstu no faniem, kas slavē dziedātāju par spēju iedvesmot un sniegt cerību daudziem cilvēkiem.