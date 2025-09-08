Čehijas policija aiztur ""Ferrari" F1 pilotu", kurš gadiem ilgi bija pārvērtis šosejas par rallija trasi
Svētdien Čehijas policija aizturējusi noslēpumaino “F1 pilotu”, kurš sešus gadus bija pārvērtis šosejas par savu rallija trasi. Pirmās formulas “Ferrari” ļoti līdzīgā automašīna kopš 2019. gada vairākkārt bija manīta drāžamies pa Čehijas ceļiem, tomēr tās šoferis pilnā sacīkšu ekipējumā ar ķiveri mistiskā veidā līdz šim bija izvairījies no ceļu policijas.
Taču svētdienas rīta 51 gadu vecais vīrietis, kura vārds netiek minēts, tika aizturēts savās mājās Bukas ciemā apmēram 60 kilometrus uz dienvidrietumiem no galvaspilsētas Prāgas. Likumsargi saņēma ziņojumus par degvielas uzpildes stacijā pamanīto sacīkšu automašīnu.
Drīz policija ar vairākām patruļmašīnām, iesaistot pat helikopteru, ieradās automašīnas saimnieka viņa mājās un viņu aizturēja, kaut gan vīrietis kādu laiku strīdējās un atteicās izkāpt no automašīnas, draudot policistiem ar nepatikšanām, bet policijas iecirknī atteicās sniegt paskaidrojumus. Testos neatklāja alkohola vai narkotiku klātbūtni viņa organismā.
“Pateicoties autovadītāju sniegtajai informācijai, šorīt mēs Bukas ciemā apturējām Formulas šoferi, kurš bija traucies pa D4 šoseju,” mikroblogošanas vietnē “X” vēstīja Čehijas policija.
Aizturētā vīrieša dēls Lukašs apgalvoja, ka policijas rīcība bijusi nesamērīga attiecībā pret “ceļu satiksmes pārkāpumu”. “Viņi ienāca mūsu privātajā īpašumā un pārkāpa mūsu tiesības, manuprāt, tas bija pilnīgi lieki un nelikumīgi,” viņš svētdien apgalvoja žurnālistiem. “Viss vienmēr ir noticis bez problēmām. Visi ļoti labi zina, ka formula pa šoseju Čehijā brauc jau kopš 2019. gada, un cilvēkiem pie tā būs jāpierod,” viņš sacīja izdevumam “Idnes.cz”. Dēls piebilda, ka neuzskata, ka formulas braukšana pa šoseju radītu bīstamību, un apgalvoja, ka ar to vienmēr braukts maksimāli ar ātrumu 180-200 km/h un nevienu neapdraudēja. “Citi cilvēki mūsdienās brauc daudz bīstamāk,” viņš sacīja.
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem https://t.co/fdfPsX7YHE— iDNES.cz (@iDNEScz) September 7, 2025
Tēvs un dēls uztur “YouTube” kanālu “TrackZone”, kurā publicē videoierakstus par savu lepno automašīnu. Kaut gan plašsaziņas līdzekļos šo automašīnu parasti dēvē kā Pirmās formulas “Ferrari”, autosacīkšu portālā auto.cz minēts, ka patiesībā tā ir “Dallara GP2/08”, kas tika izstrādāta GP2 sērijai.
Pirmās formulas automašīnas Čehijā nedrīkst braukt pa publiskajiem koplietošanas ceļiem, jo tām trūkst numura zīmju, lukturu, pagriezienu rādītāju un citas drošības aprīkojuma. Likumsargi paziņojuši, ka šoferim draud vairāku tūkstošu kronu sods (1000 Čehijas kronu atbilst apmēram 41 eiro) un autovadītāja tiesību atņemšana. Plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka Formulas braukšanu pa sabiedriskajiem ceļiem Čehijas policija iepriekš jau vairākkārt izmeklējusi, bet nav bijis iespējams pierādīt, ka tieši konkrētais cilvēks ir bijis pie stūres, jo tam vienmēr galvā bijusi ķivere. Šoreiz situācija ir principiāli cita, jo šoferis visu laiku bijis policistu acu priekšā bez samainīšanās iespējas, norāda “Idnes.cz”.