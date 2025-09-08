"Radio TEV" dzimšanas dienas svinības
2025. gada 6. septembrī Rīgā, "Kimmel" kvartālā, aizvadīts "Radio TEV" dzimšanas dienas pikniks.
FOTO: ar "Sudden Lights", Aminatas, Dona un citu pašmāju mūzikas zvaigžņu uzstāšanos un varenu lustēšanos dzimšanas dienu nosvin "Radio TEV"
Ar vērienīgu koncertu aizvadīts "Radio TEV" dzimšanas dienas pikniks, kas sestdien, 6. septembrī, notika Rīgā, "Kimmel" kvartālā.
Klātesošos priecēja populāru Latvijas mūziķu lielāko radiohitu izpildījums gandrīz astoņu stundu garumā. Svētku kulminācijā vairāki tūkstoši skatītāju vienojās kopkorī un veltīja radiostacijai dziesmas “Daudz baltu dieniņu” neaizmirstamu versiju, kuru iesāka Māra Upmane-Holšteine no grupas "Astro’n’out", bet turpināja klātesošie pasākuma apmeklētāji.
"Radio TEV" 12. dzimšanas dienas svinībās piedalījās Intars Busulis, "Bermudu divstūris", "Astro’n’out", Aminata, "Carnival Youth", "YŪT", "Kautkaili", "Citi zēni", Patrisha, Raum un "Papīra lidmašīnas". Līdz pēdējam brīdim noslēpumā tika turēti slepeno mākslinieku vārdi - un apmeklētājus pārsteidza grupa "Sudden Lights", bet koncerta noslēgumā skaļas ovācijas nopelnīja Dons, izpildot savus lielākos hitus.
Daudzo sveicēju vidū bija arī Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, kurš atklāja, ka par "Radio TEV" klausītāju kļuvis dēla ietekmē – sākotnēji tieši bērni uzstājuši automašīnā klausīties šo staciju, un vēlāk sācis klausīties arī pats. Sakot apsveikuma runu, mērs atzinās, ka ir viens no klausītājiem, kurš visai regulāri iesaistās ētera diskusijās ar programmas vadītājiem. “Jūs esat “dzīvs” radio, kas nestrādā pēc paredzamiem šabloniem,” savu izvēli klausīties "Radio TEV" pamatoja Kleinbergs.
"Radio TEV" raida kopš 2013.gada 1.septembra. Sākotnēji tā bija maza radiostacija Valmierā, bet dažu gadu laikā tākļuva pieejama lielākajā daļā Latvijas. Drosmīga, ambicioza, mērķtiecīga radiostacija uzlādētākai dzīvei, bet nezaudējot personīgo pieeju katram klausītājam. “Tu mūs dzirdi, bet mēs klausāmies Tevi,” ir tāds ir "Radio TEV" pamatprincips vairāku gadu garumā.