Intars Busulis ar "Abonementa orķestri" un "Baltic Groove Orchestra" muzicē Liepājā 2025. gada augustā
FOTO: fanus Liepājā priecē Intars Busulis ar "Abonementa orķestri" un "Baltic Groove Orchestra"
30. augustā Tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājā notika vasaras noslēguma koncerts, kas pulcēja vairāk nekā 800 apmeklētāju. Pirms Intara Busuļa uzstāšanās skatītājus ieskandināja grupa Eridana, pēcāk skatītājus priecēja Intars Busulis kopā ar "Abonementa orķestri" un "Baltic Groove Orchestra".
“Esam ļoti priecīgi šīs vasaras āra koncertsezonu noslēgt tieši Liepājā un īpaši muzikāli tik lielā sastāvā kopā ar "Abonementa orķestri" un "Baltic Groove Orchestra". Liepāja vienmēr iepūš spēcīgu mūzikas mīlestības vēju, ko var redzēt un sajust arī koncertu skatītājos. Mēdz teikt, ka vissvarīgākais jebkurā procesā un notikumā ir sākums un beigas, un šīs bija patiesi skaistas beigas vasarai,” par aizvadīto notikumu stāsta Intars Busulis.
Tipogrāfijas kvartāla saimnieki atzīst, ka šis bijis skaists un emocionāli bagāts sezonas noslēgums. Viņi ir pateicīgi apmeklētājiem par atsaucību un cer, ka septembris vēl uzdāvinās dažas atvasaras dienas, lai baudītu koncertus brīvdabā. Savukārt pavisam drīz gaidāms rudens koncertu kalendārs, kas notiks iekštelpās, radot mājīgāku un intīmāku atmosfēru.