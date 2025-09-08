Realitātes šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš atklāj, kāda ir viņa ideālā sieviete
Realitātes šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš sociālajos tīklos atklājis, kāda būtu viņa ideālā sieviete un kādām, viņaprāt, vajadzētu būt attiecībām.
“Jau kādu laiku sev esmu teicis, ka attiecību šajā dzīvē man pietiek, jo kur tad lai atrod tādu meiteni, kura man būtu ideāla? Neskatoties uz to, ka pats līdz daudzmaz normāla cilvēka tēlam esmu tikpat tālu kā kaimiņa kaķis līdz mēnesim, es tomēr esmu uzbūris sev ideālās meitenes tēlu. Un runa nav par matu krāsu, garumu, nodarbošanos vai citām virspusējām lietām, bet gan par vērtībām un domāšanas veidu,” raksta Dāvids.
“Es vienmēr esmu sapņojis par meiteni, kura nav no tām, kas pusplika vazājas pa klubiem un sociālajos tīklos atkailina visas iespējamās ķermeņa daļas, jo viņas ķermenis viņai ir svēts. Meiteni, kura nelieto Tinderi, Badoo vai citas iepazīšanās platformas, jo nav izmisusi, bet pilnveido sevi un iet uz saviem mērķiem, zinot – viss labais atnāk pats, ja saglabā savas vērtības. Meiteni, kura nemelotu un nekrāptu – nevis tāpēc, lai nesāpinātu otru, bet tāpēc, ka tas ir pret viņas būtību,” vēsta šovu zvaigzne.
“Meiteni, ar kuru kopā pazūd pasaule, laiks un realitāte, bet tai pašā mirklī rodas nepārvarama vēlme darīt ko vairāk un sasniegt ko vairāk. Meiteni, ar kuru, atrodoties tālumā, var aizmigt, sazvanoties videozvanā. Meiteni, dēļ kuras tu pats vēlies mainīt savus trūkumus, nevis kura cenšas mainīt tevi. Meiteni, ar kuru vari sēdēt zem tilta bez nekā un justies laimīgs, jo zini – kamēr starp jums ir harmonija, miers un skaidrība, jūs varēsiet uzkāpt jebkurā kalnā. Meiteni, ar kuru trijos naktī var smieties par stulbiem jokiem līdz elpas trūkumam un pēc tam līdz rīta gaismai runāt par sāpīgām un neaizskaramām tēmām,” raksta Dāvids.
Kā zināms, Dāvids šī gada sākumā paziņoja par šķiršanos no gaidāmā bērna mātes Arnitas Oliņas. Toreiz abi viens otru apvainoja emocionālā un fiziskā vardarbībā. Šobrīd šķiet, ka attiecības ir uzlabojušās, un Dāvids pavada laiku arī ar savu jaundzimušo meitu Klāru.