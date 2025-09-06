Laulības ostā iestūrējis grupas "Citi zēni" dalībnieks Dagnis Roziņš
foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram"
Dagnis apprecējies ar mīļoto Beatrisi.
Šonedēļ laulības ostā iestūrējis pašmāju grupas “Citi zēni” dalībnieks Dagnis Roziņš.

Mūziķis par sievu apņēmis uztura speciālisti un kosmētiķi Beatrisi Upenieci, ar kuru iepazinās sporta laukumā laikā, kad vēl nodarbojās ar vieglatlētiku.

Kā liecina informācija sociālajos tīklos, Dagnis mīļotajai kāzās veltījis ne tikai dziesmu, bet arī atraktīvu deju kopā ar draugiem.

