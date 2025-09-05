“Pie vīra! Cik skaisti izklausās!” Agata Muceniece pēc kāzām ar Pjotru Drangu uzplaukusi
Latvijā dzimusī aktrise Agata Muceniece šobrīd izdzīvo vienu no saviem gaišākajiem dzīves mirkļiem. Augusta beigās viņa kļuva par sievu, uzlabojusi attiecības ar dēlu un pavisam drīz pasaulē nāks viņas trešais bērns.
Tikai dažas dienas pēc kāzām, 2025. gada 3. septembrī, notika koncertizrādes “Vagons olām” pirmizrāde Ļeva Vahtnangova teātrī, kuru mūziku radījis viņas vīrs Pjotrs Dranga. Pirms pirmizrādes Agata aktīvi gatavojās vakaram, vēlēdamās izskatīties ideāli. Sava personīgajā blogā viņa publicēja video no skaistumkopšanas salona, kur viņai veica frizūru un grimu. “Dodos pie vīra uz pirmizrādi! Cik skaisti tas izklausās!” – pie video rakstīja Agata.
Agatas un Pjotra attiecības, kas sākās 2024. gada beigās, ātri kļuva nopietnas. Jau 2025. gada maijā pāris paziņoja par saderināšanos. Pēc tam izplatījās baumas, ka Agata drīz kļūs par māmiņu. Aktrise 2025. gada jūnijā apstiprināja, ka gaida bērnu, publicējot mīļu fotosesiju ar saderināto un meitu. Jūlija beigās pāris rīkoja dzimuma atklāšanas ballīti, kurā kļuva zināms, ka viņiem piedzimst meitiņa. Trešo reizi par māti Agata kļūs ap oktobri.
Zvaigžņu kāzas notika 2025. gada 25. augustā Maskavā. Uz kāzām bija uzaicināti ap 100 viesu — tuvi draugi un ģimenes locekļi. Īpaši aizkustinošs brīdis bija Agatas bērnu no iepriekšējām attiecībām ar Pāvilu Prilučniju – Timofeja un Mijas – piedalīšanās kāzās, kad viņi jaunajam pārim nesa kāzu gredzenus. Timofeja dalība kāzās apliecināja, ka Muceniece beidzot uzlabojusi attiecības ar atsvešināto dēlu.
Kāzu ceremonijai aktrise izvēlējās elegantu baltu kleitu no Krievijas zīmola "Edem Couture", kas izcēla viņas figūru. Neskatoties uz pēkšņo lietu svinību laikā, pāris to uztvēra kā labu zīmi. Pēc tam parādījusies varavīksne piešķīra pasākumam pasakainu noskaņu.
Lai arī kāzas bija slēgtas, pēc tām Agata publicēja dažus kadrus ar aizkustinošu parakstu: “Diena par ģimeni, mīlestību un paaudžu vienotību. Silta, patiesa, mūsu.”