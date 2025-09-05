Slavenās siāmas dvīnes Ebija un Britānija Henselas reaģē uz baumām par to, ka kļuvušas par mammām
Četrus gadus pēc tam, kad siāmas dvīne Ebija Hensela 2021. gadā apprecējās ar Džošu Boulingu, māsas pamanītas ar jaundzimušo, netālu no savas skolas, kur viņas strādā. Lai arī vēl joprojām nav pilnīgas skaidrības par to, vai bērns tiešām ir viņu, visi fakti liecina par to, ka viņas varētu būt kļuvušas par mammām.
Kā zināms, Siāmas dvīnes, Ebija un Britānija, tika nofotografētas Minesotā pie sava "Tesla" automobiļa, turot rokās jaundzimušo bērnu. Pirms gada Henselu dvīnes paziņoja, ka viena no māsām, Ebija, apprecējusies ar ASV armijas veterānu Džošu Boulingu 2021. gadā.
Māsām, kuras pasaules slavu ieguva pēc piedalīšanās televīzijas kanāla "TLC" realitātes šovā "Abby & Brittany", ir divas galvas, bet kopīgs ķermenis, kas savienots iegurņa daļā. Katrai ir savs sirds, plaušas un kuņģis, taču tām ir kopēja ķermeņa lejasdaļa, tai skaitā reproduktīvie orgāni.
Šovā dvīnes vairākkārt izteikušās, ka kādu dienu vēlētos kļūt par māmiņām, un šķita, ka šis sapnis beidzot piepildījies, kad pērn viņas sociālajos tīklos dalījās ar video. Ebija un Britānija publicēja 30 sekunžu klipu vietnē "TikTok", kurā bija redzami "karstie jaunumi". Pēdējais virsraksts vēstīja: "Precējušās un gaida bērnu."
Lai arī māsas ne apstiprināja, ne noliedza grūtniecības faktu, šī gada augusta beigās parādījās fotogrāfija, kurā Henselas ieradušās skolā, kurā viņas strādā par matemātikas skolotājām, kopā ar jaundzimušu bērnu. “Viņas izskatījās ļoti nogurušas, taču šķita, ka ir priecīgas satikt savus kolēģus,” žurnālam The US Sun sacīja aculiecinieks, piebilstot, ka dvīnes “dažreiz piedzīvoja grūtības ar pārvadājamo somu”.
Tāpat kā grūtniecību, arī jautājumu par bērnu māsas nav tieši komentējušas, taču tā vietā dalījušās ar jaunu video, kurā redzamas ar mazuli. Video paraksts bija: "Svētīti".
Tāpat kā lielākā daļa Siāmas dvīņu, arī Ebija un Britānija nekad publiski nav runājušas par savu seksuālo dzīvi, neraugoties uz sabiedrības lielo interesi.
Lai gan Britānija — kreisā dvīne — nejūt neko ķermeņa labajā pusē, un Ebija — labā dvīne — nejūt neko kreisajā pusē, viņu locekļi dabiski koordinējas kā vienam cilvēkam. Tas nozīmē, ka viņas varētu ieņemt bērnu tradicionālā veidā. Taču nav skaidrs, kura juridiski būtu bērna māte un vai grūtniecība varētu radīt komplikācijas.
Vēsturē ir dokumentēti tikai divi gadījumi, kad Siāmas dvīnes ir dzemdējušas, un viens no tiem ietvēra dvīnes, kuras tika ķirurģiski atdalītas. 2021. gadā Čaritija Linkolna Gutjereza Vaskeza sagaidīja veselīgu meitiņu Vašingtonas Universitātes Medicīnas centrā Sietlā — tajā pašā slimnīcā, kur viņa un viņas Siāmas dvīne piedzimstot bija savienotas no krūšu kaula līdz iegurnim, daloties vairākos iekšējos orgānos.
Otrais gadījums, dokumentēts 2001. gadā ASV ārstu ziņojumā, bija par Džosefu un Rozu Blazekām, kuras piedzimusi 1878. gadā. Viņām bija savienots mugurkauls un iegurņa pamatnē, bet bija atsevišķi dzimumorgāni.