FOTO: kā šodien dzīvo un izskatās leģendārais “Makgaivers”
Seriāls “Makgaivers” pirmizrādi piedzīvoja 1985. gadā un ātri kļuva par vienu no populārākajiem piedzīvojumu stāstiem astoņdesmitajos gados. Šis seriāls bija īpaši iecienīts arī Latvijā.
Anguss Makgaivers, ko atveidoja Ričards Dīns Andersons, bija īpašs ar to, ka gandrīz nekad neizmantoja šaujamieročus. Tā vietā viņš paļāvās uz savām zinātniskajām zināšanām un atjautību, lai izkļūtu no visdažādākajām briesmām. No šķietami ikdienišķām lietām – līmlentes, sērkociņiem, auklas vai kabatas naža – viņš prata radīt sarežģītus un reizēm neticamus risinājumus.
Seriāls kopumā piedzīvoja septiņas sezonas ar 139 sērijām, kā arī divas televīzijas filmas. 2016. gadā tika uzņemts arī seriāla rimeiks ar citiem aktieriem, taču daudziem faniem klasiskā versija joprojām šķiet daudz autentiskāka.
Šodien, kaut kur fanu pasākumos joprojām pamanāms ar savu smaidu un atmiņām par “Makgaiveru”, Ričards Dīns Andersons ir izvēlējies dzīvi ārpus Holivudas starmešu gaismas. Kopš 2013. gada, kad viņš nolēma pilnībā veltīt sevi meitas audzināšanai, aktieris vairs nav aktīvs kino un televīzijas industrijā.
Tagad 75 gadu vecumā Andersons vairāk koncentrējas uz ģimeni un labdarību, priekšroku dodot mierīgai, vienkāršai dzīvei, prom no ekrāniem.