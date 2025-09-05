“Čārlzu smagi nospiež neredzēt savus mazbērnus” Harijs nākamnedēļ, iespējams, tiksies ar tēvu
Princis Harijs nākamnedēļ plāno doties uz Apvienoto Karalisti, kas nozīmē, ka, iespējams, notiks arī ilgi gaidīta tikšanās ar karali Čārlzu.
Tiek ziņots, ka karalis Čārlzs ir ļoti ieinteresēts satikt princi Hariju viņa vizītes laikā, un šo vēlmi galvenokārt esot rosinājusi karaļa ilgas redzēt savus mazbērnus. Pēdējos gados monarha atsvešināšanās no jaunākā dēla ir radījusi arī distanci no prinča Ārčija un princeses Lilibetas, un karaļnama eksperti norāda, ka tas viņu smagi nospiež.
Saseksas hercogs Apvienotajā Karalistē ieradīsies 8. septembrī, lai piedalītos “WellChild Awards” pasniegšanas ceremonijā, kas būs reta iespēja tēva un dēla atkalredzēšanās brīdim. Taču šim datumam ir īpaša nozīme, jo tas iezīmē trešo gadadienu kopš karalienes Elizabetes II nāves.
Kopš 2022. gada karalis šo dienu izvēlas pavadīt privāti Skotijā, kur aizsaulē devās viņa māte. Karalis un karaliene vasaru pavada Balmorālā un, visticamāk, tur atgriezīsies arī, lai pieminētu šo gadadienu, kas iekrīt divas dienas pēc gaidāmajām Bremāras spēlēm.
Tas ir īpaši nozīmīgi, jo pēc karalienes Elizabetes aiziešanas Čārlzs toreiz pārdomās sacīja: “Mana māte īpaši augstu vērtēja Balmorālā pavadīto laiku, un tieši tur, šajā visiem mīļotajā vietā, viņa izvēlējās pavadīt savas pēdējās dienas.”
Pastāv iespēja, ka Harijs varētu doties uz Skotiju, taču karaļa regulārie braucieni uz dienvidiem saistībā ar vēža ārstēšanu un oficiāliem pienākumiem var radīt iespēju tēvam un dēlam satikties arī tuvāk mājām.
Karaļnama biogrāfe un grāmatas “My Mother and I” autore Ingrīda Sjūarda sacīja, ka tikšanās ir iespējama, taču iniciatīva varētu būt jāuzņemas Harijam, dodoties uz ziemeļiem. Viņa norādīja: “Manuprāt, Harijam ļoti nepieciešama šī “zvaigžņu putekļu” sajūta, ko sniedz tikšanās ar tēvu. Viņam ir vajadzīgs tas starojums, ka viņš ir karaļa dēls.”
“Domāju, ka Harijs labprāt gribētu satikt tēvu, un kā vecāks es pieņemu, ka Čārlzam arī būtu vēlme viņu redzēt. Tā kā Čārlzs neredz savus mazbērnus, tas viņam noteikti ir ļoti skumji, un, ja tikšanos var sarīkot bez pārāk liela skandāla, viņš satiks Hariju,” viņa piebilda.
Ārčijs un Lilibeta, visticamāk, neceļos kopā ar tēvu un paliks ASV pie mātes Meganas Mārklas. Abi bērni jau ir skolas vecumā, un tikšanās starp karali un Hariju būtu reta iespēja pārrunāt ģimenes lietas prom no mediju uzmanības.
Karaļnama biogrāfe Ingrīda Sjūarda pieļauj, ka darbinieki varētu vēlēties būt klāt šajā tikšanās reizē, piebilstot: “Nedomāju, ka Čārlzs būtu pret tikšanos, taču arī nedomāju, ka viņš tiksies ar Hariju vienatnē. Domāju, ka tur būtu klāt kāds palīgs.”