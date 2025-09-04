Kaspars Zāle nokārtojis maksātnespēju un sāk atmaksāt parādus
Aktieris Kaspars Zāle, kuru atlaida no Dailes teātra un kuram tiesa piesprieda teātrim atmaksāt pirms dažiem gadiem viņam par labu piedzīto kompensāciju, atgriezies radošā darba apritē un sācis nomaksāt parādu.
Kā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns", šī vasara Kasparam bijusi ļoti darbīga. Jau kopš marta beigām viņš filmējās seriālā "Luksofors", kas jau no 1. septembra redzams kanālā "TV3". “Safilmētas 60 sērijas, tas bija pamatīgs filmēšanās maratons, vai katru dienu no rīta līdz vakaram. Sen nebiju tā filmējies, jo četrus gadus biju dīkstāvē, nekas dižs manā radošajā dzīvē nenotika, izņemot tiesas procesu. Bet nu beidzot esmu atgriezies apritē, daru to, kas man vislabāk sanāk un patīk. Turklāt paralēli šim seriālam vēl vasarā ar brīvdabas izrādi "Mani mīļie radiņi" izbraukāju vai visu Latviju. To izmantoju arī atpūtai – ja pēc izrādes iekrita kāda brīva diena, tad, piemēram, Liepājā, Rojā, Saulkrastos izīrēju kādu mājiņu un devos pārgājienos gar jūru. Tie man bija atelpas mirkļi, kad uzlādēju enerģiju. Jo patiešām visu vasaru pamatīgi nostrādāju,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Kaspars Zāle.
“Mani mīļie radiņi” pirmizrāde startē ar ovācijām
Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" notika Aivas Birbeles jaunākās viesību komēdijas "Mani mīļie radiņi" pirmizrāde, ko skatītāji uzņēma ...
Tēlo zaļo, kas mauc pa dzīvi
Viņš neslēpj, ka filmēšanās seriālā "Luksofors" bijis ļoti intensīvs darbs: “Pavisam notika 73 filmēšanas maiņas, faktiski uzfilmējām sēriju dienā. Bija interesanti, kas tāds man bija pirmo reizi dzīvē. Esmu filmējies vairākos seriālos, bet nekad man nav bijusi viena no galvenajām lomām. Seriāls ir komēdija par trim bērnības draugiem, kuru dzīvesveids atbilst luksofora krāsām. Sarkanais ir precējies, viņam ir bērns, viņam uz visu ir sarkanais stopsignāls. Dzeltenajam ir draudzene, ar kuru viņš gatavojas precēties, bet es esmu zaļais – visi ceļi vaļā, es maucu pa dzīvi, rupji sakot, pamatīgs jāklis, katru sēriju jauna dāma, dažās pat trīs... Filmēšana tiešām bija pamatīgs konveijers, viss notika ļoti intensīvi, taču iemācījos ātri strādāt – lieliska pieredze lieliskā komandā. Protams, uz beigām jau iestājās nogurums, taču nesūdzos – esmu priecīgs, ka man ir darbs, arī savu dzimšanas dienu “nosvinēju” strādājot. Bet par to absolūti nebēdājos, jo mana lielākā vēlme taču bija atgriezties apritē, beidzot strādāt savā profesijā, nevis viss šis murgs, ko pēdējos gados man nācās piedzīvot.”
Atpakaļ skolā
Tagad, kad filmēšanās seriālā beigusies, Kaspars atgriezīsies skolā. Viņš gada sākumā uzsāka darbu Ziepniekkalna vidusskolā, kur pasniedz aktiermeistarību, publiskās runas un kultūras kanonus. “Pirmdienās, otrdienās, trešdienās mācu 5., 6., 7. un vidusskolas klases. Vispār sākumā bija diezgan sirreāli atgriezties skolā, turklāt vēl kā učukam! Protams, bija jāpielāgojas režīmam, bet patiesībā tas pat bija labi, jo biju noilgojies pēc disciplīnas. Dažreiz pēc stundām jutos kā izspiests citrons, jo bērniem esmu atdevis visu enerģiju, taču tā man no viņiem nāk atpakaļ! Man ātri izdevās ar bērniem atrast kontaktu, mācu viņiem, kā veidot komunikāciju, jo mūsdienās daži ir pat tādi, kas vispār nespēj labdien pateikt, kur nu vēl publiski uzstāties. Un šīs prasmes skolēniem vēlāk noderēs dzīvē, darba tirgū. Bērniem jau uzreiz teicu, ka pie manis nebūs teorija, bet gan praktiskās nodarbības, tāpēc arī stundas no mācību klases pārcēlu uz aktu zāli. Mācību gada noslēgumā ar 12. klasi žetonvakaram iestudējām izrādi, debitēju kā režisors, vecāki izteica uzslavas,” stāsta aktieris.
Nokārtojis maksātnespējas procesu
Kaspars Zāle nu jau ir atkal apmierināts ar dzīvi, atlicis vien nomaksāt parādus – Dailes teātrim jāatmaksājot 900 eiro, bet kopā ar dažiem kredītiem viņa parādsaistības sasniedz 22 000 eiro. Aktieris nokārtojis maksātnespējas procesu, nu viņam dots gads, lai nomaksātu visus parādus. “Spriedums par maksātnespēju nupat stājies spēkā, no augusta man katru mēnesi 30 procenti no visiem ienākumiem tiek atskaitīti parāda nomaksai. Atlicis gadu izturēt. Darbs man ir, pliku un nabagu neizģērbj, iztikt varu. Manā gadījumā tas ir ļoti cilvēcīgs risinājums – varu atdot parādus un nostāties uz kājām. Tagad tas viss murgs būs beidzies, arī trešo tiesvedību ar teātri atcēlu, jo sapratu, ka nav jēgas tērēt ne līdzekļus, ne nervus. Es savu izdarīju, parādīju, ka aktieris var iestāties par savām tiesībām. Man tagad dzīvē ir sācies jauns, pavisam cits posms. Kārtējo reizi... Un vēlreiz ko tādu piedzīvot negribētu!” uzsver Zāle.
Vai viņš gatavs atgriezties kādā teātrī kā štata darbinieks? “Ja būtu tāds piedāvājums, tad, protams, to apsvērtu. Bet jāskatās, kā turpmāk būs ar filmēšanām, kā skatītāji novērtēs seriālu "Luksofors", vai nākamvasar tiks filmēta otra sezona. Vismaz pagaidām esmu apmierināts ar brīvmākslinieka statusu, jo varu gan filmēties, gan uzstāties ar izrādēm, braukāt pa kultūras namiem. Arī darbs skolā mani apmierina, lai gan grūti iztēloties, ka visu mūžu būšu učuks. Galvenais ir nolauzt šo gadu, lai būtu brīvs no parādu sloga, un tad jau skatīšos, ko darīšu tālāk,” atbild Kaspars Zāle.