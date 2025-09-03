Radio "Star FM" būs dzirdamas jaunas ētera balsis. Uzzini, kas viņi ir
Sestdien, 6. septembrī, radiostacijas "Star FM" klausītājus sagaida patīkams pārsteigums - ēterā būs dzirdamas jaunas balsis, kas turpmāk "Brīvdienu" ēteru dalīs ar Mārtiņu Spuri un Rūtu Dvinsku.
Radio “Star FM” košajai komandai pievienosies divas spilgtas personības – Artūrs Mednis un Ieva Janiševa. Lai arī radio pasaule viņiem būs vēl neapgūta skatuve, jaunajām ētera balsīm izklaides industrija nepavisam nav sveša un “Star FM” viļņos viņi ieradīsies ar bagātu pieredzes bagāžu. Ieva ir enerģiska pasākumu vadītāja, uzņēmēja un dziedātāja, kura neslēpj, ka darbs radio ir viens no viņas sapņu piepildījumiem, savukārt Artūrs ir pieredzējis pasākumu vadītājs, mūziķis un balss aktieris.
Radio “Star FM” programmu direktore Brita Barone par jauno duetu saka: “Esmu priecīga “Stāriņa” radioģimenē uzņemt Ievu un Arturu, ticot, ka viņi būs lielisks papildinājums esošajam sastāvam. Atraktīvi, pozitīvi un mazliet dulli – esmu pārliecināta, ka “Brīvdienu” rīti Ievas un Artūra kompānijā klausītājam būs priekpilni, enerģiski un sirsnīgi. Ik pa laikam nedēļas nogales pieskatīs arī Rūtas un Mārtiņa ētera tandēms un katram ētera duetam noteikti būs savs rokraksts, bet visam pāri – labākā mūzika lieliskai dienai un smiekli, lai sestdienu un svētdienu rīti kalpotu par tramplīnu lieliskai nedēļas nogalei.”
Pirmo ēteru jaunais “Brīvdienu” duets aizvadīs 6. septembrī, savukārt turpmāk nedēļas nogalēs klausītāju uzmanību viņi dalīs ar Mārtiņu Spuri un Rūtu Dvinsku.
“Lai gan iepriekš neesmu strādājusi radio, vienmēr esmu iztēlojusies, kā tas ir – būt otrā pusē pie mikrofona un caur balsi satikties ar klausītājiem. Tagad šī iespēja ir kļuvusi par manu realitāti, un to novērtēju ar pateicību un prieku. Pirmā ētera diena nes līdzi satraukumu, bet arī milzīgu gandarījumu – būt tur, kur vienmēr bijis sapnis būt,” savu pievienošanos komandai komentē Ieva.
“Man patīk vadīt pasākumus un radīt īpašus mirkļus cilvēkiem, kā arī muzicēt grupā, jo mūzika ir neatņemama manas dzīves daļa – esmu īsts melomāns, kurš vienmēr atklāj ko jaunu skaņu pasaulē. Tāpat mikrofonu neatlaižu arī ikdienā - strādāju kā balss aktieris, dublējot filmas un multfilmas latviešu valodā, kā arī ierunāju reklāmas! Pats smejos, ka man ir visas nepieciešamās komponentes, lai būtu radio dīdžejs!” saka Artūrs.