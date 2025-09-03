Sākusies jauna "Vogue" ēra - leģendāro Annu Vintūru nomaina Hloja Malle
Pēc gandrīz četrām desmitgadēm pie "Vogue" stūres, leģendārā Anna Vintūra ir atkāpusies no galvenās redaktores amata, nododot stafeti 39 gadus vecajai Hlojai Malei.
Malle strādājusi izdevumā jau 14 gadus un līdz šim vadīja žurnāla interneta vietni "Vogue.com", kā arī bija podkāsta "The Run Through"vadītāja. “"Vogue" izveidoja mani par to, kas esmu tagad, un es esmu sajūsmā par iespēju veidot izdevuma nākotni,” paziņoja Malle, uzsverot, ka viņa šo amatu uztver gan kā lielu atbildību, gan privilēģiju.
Tikmēr Anna Vintūra, kura vadīja žurnālu kopš 1988. gada un padarīja to par vienu no ietekmīgākajiem modes izdevumiem pasaulē, saglabās augstus amatus izdevniecībā "Condé Nast". "Esmu sajūsmā turpināt darbu ar Hloju gan kā viņas mentore, gan arī kā viņas mācekle, kamēr viņa ievedīs mūs un mūsu auditoriju jaunās sliedēs," sacīja Anna. “Hloja spēj atrast balansu starp "Vogue" ilgstošo vēsturi un žurnāla nākotnes virzību," viņa piebilda.
Malle ir amerikāņu aktrises Kendisas Bergenes un franču režisora Luija Males meita. Viņa uzauga starp Parīzi un Losandželosu, bet 2011. gadā, 25 gadu vecumā, sāka strādāt "Vogue" kā sabiedrisko notikumu redaktore. Intervijās viņa savulaik atzina, ka sākotnēji nebija pārliecināta par savu karjeras izvēli: “Es vilcinājos, jo mode nav viena no manām galvenajām kaislībām - vairāk vēlējos kļūt par raksnieci, nevis redaktori. Bet "Vogue" mani tik ļoti savaldzināja, ka nevarēju atteikties.” Kopš tā laika viņa veiksmīgi kāpa pa karjeras kāpnēm.
Līdzīgi kā Vintūra, arī Malle nav vairījusies no politikas. Viņa publiski paudusi atbalstu demokrātu kandidātiem, piedalījusies "Women’s March" 2017. gadā, kā arī 2024. gadā pēc Donalda Trampa atkārtotas ievēlēšanas prezidenta amatā, savā podkāstā par notikušo pauda vilšanos.