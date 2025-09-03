Bejonsei bija tikai 19 gadi, kad viņa piedalījās savā pirmā kastingā, un režisors atklāj, kāda viņa patiesībā bija
Popzvaigznei Bejonsei bija 19 gadi, kad viņa devās uz Ņujorku, lai tiktos ar režisoru Robertu Taunsendu un iegūtu lomu "MTV" 2001. gada televīzijas filmā "Carmen: A Hip Hopera". Režisors dalās, kā toreiz uzvedās Bejonse.
"Viņa ieradās kopā ar ierakstu kompānijas "A&R" vadītāju, kurš vēlējās pasargāt savu klienti, un arī ar apsardzi," atcerējās 68 gadus vecais režisors intervijā "Legacy Talk" ar Lenu Veitu pagājušajā otrdienā, ziņo "Daily Mail".
"Es redzēju, ka viņa ir satraukusies, pat ļoti satraukusies – viņa trīcēja."
Roberts palūdza diviem cilvēkiem, kas bija ieradušies ar Bejonsi, nolasīt kopā ar viņu dažas rindiņas no scenārija, taču arī viņi drīz vien sāka satraukties.
“Kad viņa ieraudzīja, ka abi ir pārbijušies, viņa saņēmās. Un tad es nodomāju – lūk, tas ir tas. Lūk, tas ir tas. Un tad viņa teica: "Vai varam mēģināt vēlreiz? Vai varu uzspēlēt nāves ainu?’" Es teicu: "Aziet, nāves ainu!""sacīja Taunsends.
Pat būdama "Christian Louboutin" augstpapēžu kurpēs, Bejonse bez vilcināšanās ripoja pa grīdu, iztēlojoties, ka viņu sašauj.
“Skatoties, kā viņa uzplaukst par superzvaigzni, es to ieraudzīju jau tajā pašā telpā. Jo ir aktieri, kas pirmajā atlases posmā neiet tik tālu. Viņa aizgāja līdz galam,” skaidroja režisors.
Pēc filmas iznākšanas vairākkārtējā "Grammy" balvas ieguvēja tika kritizēta par to, kā tēloja, bet saņēma uzslavas par savu dziedāšanu, savukārt viņas ekrāna partneris Mekhijs Faifers saņēma pretēju kritiku.
"Carmen: A Hip Hopera" tika veidota, idevesmojoties no Oto Premingera 1954. gada Oskaram nominētās filmas "Carmen Jones". Tā savukārt balstīta uz 1943. gada Brodvejas mūziklu, kura pamatā bija Žorža Bizē 1875. gada opera Karmena.