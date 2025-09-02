Mūžībā devies “Dejas ar vilkiem” aktieris Greiems Grīns
73 gadu vecumā mūžībā devies kanādiešu aktieris Greiems Grīns, kurš vislabāk pazīstams ar lomu filmā "Dejas ar vilkiem".
"Ar dziļām skumjām paziņojam par leģendārā Kanādas aktiera, vairāku balvu ieguvēja Greiema Grīna mierīgo aiziešanu mūžībā," teikts Džerija Džordana paziņojumā CBC News. Medijs vēsta, ka viņš miris dabisku iemeslu dēļ.
Grīns tika nominēts Amerikas Kinoakadēmijas balvai kategorijā Labākais aktieris otrā plāna lomā par savu lomu Kevina Kostnera 1990. gada eposā “Dejas ar vilkiem”, kur viņš atveidoja Kikingbērdu.
Pirms aktiera karjeras uzsākšanas Grīns strādāja par rasētāju, civilo tehnologu, tērauda strādnieku un rokmūzikas grupu tehnisko darbinieku. Teātrī Lielbritānijā viņš sāka darboties 1970. gados. Kādā intervijā viņš atzina, ka teātris devis stabilu pamatu aktiermākslā: "Tas palīdz veidot tēlu. Kino tāda greznība nav. Teātra disciplīnu iesaku visiem aktieriem."
Tajā pašā intervijā viņš teica, ka nozīmīgs dzīves brīdis bijis laulība ar sievu Hilariju Blekmoru, kas iezīmējusi "labāko laiku manā dzīvē".
Viņa izrāviens nāca 1990. gadā, kad Grīns atveidoja Lakotu cilts šamani Kikingbērdu filmā “Dejas ar vilkiem”. Šī loma viņam atnesa plašu atzinību. Viņš filmējies arī tādas populārās filmās kā "Maveriks", "Cietais rieksts 3", “Krēsla: jauns mēness”, "Zaļā jūdze" un citās.
Savas karjeras laikā viņš saņēma daudzas balvas, tostarp Earla Greja balvu par mūža ieguldījumu, ko 2004. gadā piešķīra Kanādas Kino un televīzijas akadēmija. Savukārt 2016. gadā viņš tika iecelts Kanādas ordenī – otrajā augstākajā civilajā apbalvojumā valstī.