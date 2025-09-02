Pārsteiguma ballīte, dziesmas, soļanka un kūpinātas vistas - kā Dāvids nosvinēja savus 60
Modes dizainers Dāvids, kas nu jau vairākus gadus nodarbojas ar tomātu audzēšanu, 26. augustā ar ģimeni, draugiem un grupu "Pipari" lustīgi nosvinēja savu 60. jubileju.
Dāvids atklāja, ka svinības dzimšanas dienā, kas iekrita otrdienā, nemaz neesot plānojis rīkot, taču draugi un tuvinieki viņam saorganizēja pārsteiguma ballīti. “Kāds gribēja, lai es aizeju ar sirdi,” jokoja Dāvids. Kad pēdējā brīdī noslēpums atklāts, viņš paguvis saaicināt draugus uz pasvinēšanu ar soļanku un kūpinātām vistām. Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns", vaininiece esot Dāvida draudzene no vidusskolas laikiem – uzņēmēja Īvande Pīlāga.
Samulsina par veci no Amerikas
Tieši Īvandes ideja bijusi uzdāvināt Dāvidam jubilejā grupas "Pipari" privātu koncertu mājas pagalmā, un tā visus priecēja ar plašu šlāgeru un dejojamo dziesmu klāstu, sākot no "Dzeltenajiem aizkariem", "Kaijas", "Ai, jel manu vieglu prātu", "Pilsētā, kurā piedzimst vējš", "Kurtizāņu ugunskura" un beidzot ar jubilāra iemīļoto "Ances romanci". Dāvids pamatīgi samulsināja draudzeni Īvandi, paziņodams: “Viņa man neatveda to savu veci no Amerikas!” “Ak dievs, kuru?!” viņa brīnījās. “Nu to, kurš tev bija Salacgrīvā un Jūrmalā, nu visur!” atgādināja Dāvids. “Kurš gan to vairs atceras?” Īvande bija izbrīnīta vēl vairāk un domās šķietami centās pagātnes atmiņās izrušināt kādu amerikāni, kas būtu reiz bijis viņas kavalieris. “No "Čikāgas piecīšiem"!” precizēja Dāvids, un tad jau Īvande attapās un atviegloti nopūtās: “Ā, Armands Birkens!!! Vai dieniņ, tu viņu gribēji?” “Jā, bet to nedrīkstēja vest. Tāpēc, ka es esmu vecākais šajā kompānijā!” amizanto sarunu noslēdza Dāvids.
Paziņo, ka no gadu skaita nāk vēmiens
Viesi Dāvida plašajā pagalmā pie svētku galda bija iekārtojušies zem telts, savukārt pie siltumnīcām pretī svinētājiem bija uzslieta krāsainām gaismiņām izkrāšņota nojume, kas kalpoja kā skatuve muzikantiem. “Un tagad došu vārdu savai sievai! Sieva, izsakies!” “Daudz laimes!”mīļi sacīja Antra, tuvojoties Dāvidam kopā ar dēlu Bruno un meitu Emmu, kas nesa ar svecītēm rotātu dzimšanas dienas torti. Dāvids priecīgi smaidīja un savā manierē atzina, ka pats nespēj noticēt savam gadu skaitam: “Es palikšu traks! Man nāk vēmiens! Vai ziniet – 60?! Vai maz cilvēki legāli dzīvo tik ilgi? Redziet, kāds man vecs dēls? Uz viņa seju paskatoties, ir skaidrs, ka man vairs nav 30!” “Man ir 70,” tādā pašā nopietnā tonī atbildēja Bruno. Un tad Dāvids pēc apkārtējo aicinājuma nopūta degošo svecīšu “sešdesmitnieku”. Pēc šīs ģimeniskās uzstāšanās namatēvs laipni aicināja visus baudīt tiešraidē koncertu, “kamēr beigsies baterija”.
Pēc "Piparu" uzstāšanās Dāvids arī mūziķus aicināja pie svētku galda. “Džeki, nāciet paēst. Pačurājiet vispirms aiz krūmiem. Tikai nečurājiet uz mellenēm – es negribu ēst tādas,” atkal jokoja Dāvids, kurš dzimšanas dienā žilbināja ar saviem nesen sataisītajiem jaunajiem zobiem. Fotografējoties jubilārs atteicās aiztaisīt uz kādu kadru muti, paziņodams: “Es nevaru! Man taču ir jauni zobi! Un ne tikai jauni, bet arī dārgi!”“Sanāca tā jauki satikties un kopā ar draugiem pasvinēt.
Jūtos priecīgs," žurnālam "Kas Jauns" atzina Dāvids.