Harija un Meganas līdzības suņu rotaļlietas zibenīgi pazūd no veikalu plauktiem. Tās sajūsmina gan četrkājainos draugus, gan karaļnama fanus
Vindzorā mājas mīluļu veikala plauktos parādījušās suņu rotaļlietas, kurām piešķirti prinča Harija un Meganas Mārklas vaibsti. Tās paredzēts dot saplosīšanai…
Princis Harijs un Megana Mārkla kļuvuši par mīksto rotaļlietu tēliem – šīs suņu mantiņas tiek izpirktas neticami strauji. Tekstila lelles, kas tapušas par godu Saseksas hercogiem un tiek tirgotas veikalā pie Vindzoras pils, sola “stundām ilgu izklaidi jums un jūsu mīlulim”.
Kāds pircējs smejoties piebildis: “Harija un Meganas rotaļlietas šķiet vispieprasītākās – tas tikai parāda, kā viņus uztver Vindzorā. No kādreizējiem varoņiem savā kāzu dienā viņi kļuvuši par nullēm.”
Vindzorā tirgo suņu rotaļlietas ar prinča Harija un Meganas Mārklas vaibstiem
Šīs rotaļlietas ir “simtprocentīgi neoficiālas un neapstiprinātas parodiju mantiņas mājdzīvniekiem”, un to galvā un vēderā ir iestrādāti divi pīkstuļi. Tās tirgo uzņēmums “A Dog’s Life Co”, kura veikals atrodas Vindzoras Karaliskās stacijas iepirkšanās centrā, un cena par vienu eksemplāru ir sākot no 15.49 sterliņu mārciņām (17.99 mārciņas par standarta izmēru). Ražotājs ir “Pet Hate Toys”, un mantiņas pieejamas gan mazā, gan vidējā izmērā.
Aprakstā norādīts, ka Meganas lelle ir “īsts elegances iemiesojums” – kreklā, pieguļošās biksēs un ar rokas pulksteni. Savukārt Harijs attēlots ar reālistisku “pliku galvvidu un nopietnu sejas izteiksmi”. Aprakstā teikts: “Harijs izskatās tik glīti savā iemīļotajā zilajā uzvalkā ar suni attēlojošu kaklasaiti un viņam raksturīgo aproci.”
Veikalā Vindzorā var atrast arī nīstu politiķu parodijlelles, kā, piemēram Donalda Trampa, Vladimira Putina, sera Kīra Stārmera, Naidžela Farāža un Īlona Maska.
Pircējs piebilda: “Manuprāt, tās ir ļoti smieklīgas!”
Spriežot pēc veikala oficiālajā mājaslapā esošās informācijas, visnīstākā persona tomēr ir Krievijas diktators, jo šī plosīšanai paredzētā rotaļlieta ir izpārdota. Savukārt Borisa Džonsona lelle nocenota uz 10 mārciņām, bet Džo Baidena pat uz piecām.
Pāršķirstot piedāvāto preču klāstu iespējams atrast arī karaļa Čarlza un karalienes Kamillas lelles, kas šobrīd nopērkamas ar atlaidi.