2025. gada 29. augustā ar Mika Galvanovska koncertu nolēdzās Liepājas kultūrvietas "Pegaza pagalms" vasaras sezona.

Mika Galvanovska koncerts Liepājā 2025. gada augustā

2025. gada 29. augustā ar Mika Galvanovska koncertu nolēdzās Liepājas kultūrvietas "Pegaza pagalms" vasaras sezona.

Mūzika

FOTO: ar jaudīgu koncertu fanus Liepājā iepriecina Miks Galvanovskis

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Aizvadītajā piektdienā, 29. augustā, ar Mika Galvanovska koncertu nolēdzās Liepājas kultūrvietas "Pegaza pagalms" vasaras sezona.

FOTO: ar jaudīgu koncertu fanus Liepājā iepriecina...

Vakaru piepildīja īpaša vienotības sajūta – dažādu paaudžu klausītāji dziedāja līdzi tādām dziesmām kā "Par savu zemi saukt", "Kad izdzisīs", "Saplēs" un citām, pat pati mazākā fanīte uzkāpa uz skatuves, lai kopā ar Miku nodziedātu savu mīļāko dziesmu.

Koncertā bija sastopami arī Latvijā pazīstami mūziķi. Starp viesiem bija arī ģitārists Roberts Dinters. Vienā brīdī Roberts pievienojās mūziķiem uz skatuves, un kopā ar ģitāristu Kristenu Kupču viņi aizrāva publiku ar īstu improvizāciju dueli.

Tēmas

Miks GalvanovskisLiepājaKurzeme

Citi šobrīd lasa