Mika Galvanovska koncerts Liepājā 2025. gada augustā
Šodien 12:59
FOTO: ar jaudīgu koncertu fanus Liepājā iepriecina Miks Galvanovskis
Aizvadītajā piektdienā, 29. augustā, ar Mika Galvanovska koncertu nolēdzās Liepājas kultūrvietas "Pegaza pagalms" vasaras sezona.
Vakaru piepildīja īpaša vienotības sajūta – dažādu paaudžu klausītāji dziedāja līdzi tādām dziesmām kā "Par savu zemi saukt", "Kad izdzisīs", "Saplēs" un citām, pat pati mazākā fanīte uzkāpa uz skatuves, lai kopā ar Miku nodziedātu savu mīļāko dziesmu.
Koncertā bija sastopami arī Latvijā pazīstami mūziķi. Starp viesiem bija arī ģitārists Roberts Dinters. Vienā brīdī Roberts pievienojās mūziķiem uz skatuves, un kopā ar ģitāristu Kristenu Kupču viņi aizrāva publiku ar īstu improvizāciju dueli.