Pirmo reizi pēc gandrīz diviem gadiem Čārlzam un Harijam ir cerība tikties
Karaliskajā ģimenē briest pārmaiņas – runā, ka karalis Čārlzs un princis Harijs jau septembrī varētu tikties pirmo reizi gandrīz divu gadu laikā. Tikmēr princis Viljams turpina izvairīties no samierināšanās ar brāli.
Tiek uzskatīts, ka karalis Čārlzs un princis Harijs nākamajā mēnesī varētu tikties, dažas nedēļas pēc neformāla miera samita ar Bekingemas pils amatpersonām. Tēvs un dēls nav redzējušies jau 20 mēnešus, taču tiek domāts, ka viņi drīzumā varētu atkalapvienoties, jo Saseksas hercogs 8. septembrī – karalienes Elizabetes II nāves trešajā gadadienā – ieradīsies Londonā uz labdarības pasākumu, kuru viņš atbalsta.
ASV avots laikrakstam “Mirror” sacīja, ka “abās pusēs ir apņēmība panākt, lai tas notiktu”. Viņš paskaidroja: “Pirmo reizi ilgā laikā ir sajūta, ka samierināšanās patiešām ir tuvu. Prinča Harija komanda un karaļnams ir atvēruši saziņas līniju, un ir cerība, ka tēvs un dēls tiksies, kad hercogs septembrī atgriezīsies Londonā.”
Tikmēr, šķiet, ne visi ir gatavi dot Harijam otru iespēju. Kā tiek ziņots, princis Viljams joprojām atsakās no jebkādas iespējas satikties ar brāli.
43 gadus vecais troņmantinieks, kurš, kā vēsta avoti, jau ilgāku laiku nav runājis ar savu brāli, it kā nav ieinteresēts samierināties ar jaunāko brāli, kurš tagad dzīvo ASV.